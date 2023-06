VIDEOARCHIV: Toto všechno způsobil jeden žhář, 270 milionů, stovky hasičů v akci

Byli jsme vloni v létě u toho, když hořelo České Švýcarsko. Máme v archivu řadu videozáznamů. Dali jsme je teď do jedné galerie. Můžete se tedy na jednom místě podívat, co všechno způsobil jeden člověk. Policie ho dopadla. Měl by za to "pykat", když ho soud potvrdí jako žháře, a hlavně by měl platit.

Požár v Českém Švýcarsku. 26. července. | Foto: HZS Ústeckého kraje