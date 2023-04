Rušnou noc měli hasiči na Krásnolipsku a okolí v okrese Děčín. V úterý 4. dubna vyjeli krátce po půl třetí ráno k požáru na Vlčí horu v oblasti Českého Švýcarska. Oranžové plameny byly mezi stromy vidět už z dálky. Původně to vypadalo, že hoří objekt i s vyhlášenou rozhlednou kousek od hranice mísního národního parku. Kromě profesionálních hasičů ze Šluknova byly na místo povolány dobrovolné jednotky z Krásné Lípy, Brtníků, Rumburku, Velkého Šenova, Šluknova a Jiříkova. Uvedl to server Požáry.cz.

Požár na Vlčí hoře. | Foto: Michal Šafus

Přístup pro těžkou techniku nebyl snadný. Hasiči museli natáhnout v lese několik desítek hadic, vodu dálkově dopravili až k požáru a několika proudy začali s hašením. Zřízeno bylo také čerpací stanoviště.

Podle zmíněného hasičského serveru byla velkým pomocníkem při zásahu krásnolipská čtyřkolka. Právě s ní po nalezení nejvhodnější přístupové cesty dopravovali hasiči materiál i dýchací přístroje k místu požáru.

Dohašování probíhalo až do rozednění. Příčina vzniku požáru je v šetření policie a vyšetřovatelů požáru.

Podle odhadu starosty Krásné Lípy Jana Koláře se škoda jen na vyhlídkové věži vyšplhala ke dvěma milionům korun. "Jsou poškozené tři strany dřevěného opláštění věže. Tam, kde bylo propojení chaty s rozhlednou, se oheň dostal dovnitř a poškodil několik schodů. Poškozená je také střecha a vstupní dveře. Několik oken popraskalo žárem a jedno shořelo," vypočítává Kolář škody po nočním požáru na Vlčí hoře. Samotná zděná konstrukce by ohněm zasažená být neměla.

Oprava turisty oblíbené rozhledny bude náročná a nákladná i proto, že vrchol není dostupný pro těžká auta a veškerý materiál je potřeba nahoru vynést ručně, případně vyvézt na malých čtyřkolkách. Přestože požár věž značně poškodil, chtěl by Klub českých turistů, který má rozhlednu od Krásné Lípy v pronájmu, otevřít na začátku turistické sezóny. Tedy od příštího víkendu. Zda se to podaří ukáží příští dny. "Těžko se to odhaduje, ale doufám, že stihneme otevřít do sezóny. Ve čtvrtek máme jednání našeho výboru, kde se budeme požárem a opravou rozhledny zabývat," řekl předseda KČT Krásná Lípa Václav Hieke.

VLČÍ HORA - České Švýcarsko



Výšlap na Vlčí horu vás odmění krásnými výhledy.Zdroj: Helena MedunováZděná rozhledna nacházející se v nadmořské výšce 581 m, s 82 schody, je nejstarší rozhlednou ve Šluknovském výběžku. V roce 1909 byla vyhlídková plošina s cimbuřím zastřešena, čímž se výška rozhledny zvýšila na současných 16 m. V letech 1996 - 1999 byla provedena celková rekonstrukce a 110 let po svém založení, 22. května 1999, byla rozhledna znovu slavnostně otevřena. Věž od té doby patří městu Krásná Lípa, které ji pronajalo místnímu Klubu českých turistů. Sousední chata je i nadále soukromá, takže k posezení návštěvníkům slouží jen stoly s lavičkami, umístěné na malé plošině před rozhlednou. Z kryté vyhlídkové plošiny věže se otevírá překrásný kruhový rozhled do dalekého okolí.

FOTO, VIDEO: Výšlap na Vlčí horu vás odmění krásnými výhledy

Vyhlídka je vsazená do dlaně Českého Švýcarska. Na jihu vystupuje souvislý hřeben Lužických hor s výraznými vrcholky Luže, Jedlové a Studence, na jihozápadní straně se rozkládá zvlněná lesnatá krajina Českosaského Švýcarska s Růžovskou horou, Děčínským Sněžníkem a stolovými horami v Německu. Severním směrem vyčnívají vrcholky Šluknovské pahorkatiny a Horní Lužice, zatímco k východu se za jasného počasí otevírají pohledy přes Žitavskou pánev ke vzdáleným hřebenům Ještědu, Jizerských hor a Krkonoš.

Byla by velká škoda, kdyby po loňském ničivém požáru v Českém Švýcarsku zmizela v této vyhledávané lokalitě severních Čech další atrakce pro turisty. Rozhledna na Vlčí hoře není přímo součastí národního parku, nachází se kousek za jeho hranicí, nicméně i přesto patří k vyhledávaným místům zdejší lokality. S vyhlídkovou věží sousedila chata, která bude na vrcholu chybět. Požár ji, jak je vidět na fotografiích ze zásahu i po něm, kompletně zničil.