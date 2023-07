/FOTO/ Pět hasičských jednotek vyjelo v sobotu 8. července krátce po 13. hodině k požáru lesního porostu u skalního masivu Krtina mezi Ostrovem a Sněžníkem.

Požár od neuhašeného ohniště ve skalách mezi Ostrovem a Sněžníkem. | Foto: Tomáš Straka

Oznamovatel na hasiče počkal u silnice a navedl je až na místo. Průzkumem zjistili, že jde o neuhašené ohniště v těžko přístupném terénu. Požár se rozhoříval jak do šířky, tak i do větší hloubky kvůli kořenům. Hasiči museli na místo vyrazit pěšky a hašení provést za pomoci zádových vaků s vodou. Včasné oznámení zabránilo rozšíření do okolí.

Zasahovali profesionální hasiči z Děčína, Petrovic a Ústí nad Labem a dobrovolní hasiči z Jílového a Tisé. Protože hořelo ve skalách, na místě byli také hasiči - lezci a hasiči s dronem. Požářiště poté zkontrolovali termokamerou.