Dramatické chvíle zažívali lidé, když v neděli 9. července vypukl rozsáhlý požár domu v Nových Křečanech. Své vlastní životy při záchraně invalidní ženy riskovali policisté, většinu lidí z domu pomohl zachránit chatař. Policisté k záchraně životů zveřejnili podrobnosti.

Požár domu v Nových Křečanech. | Foto: Hasiči Rumburk

Když začalo v neděli 9. července hořet, kromě několika jednotek hasičů vyrazili na místo také rumburští policisté. Už z několika metrů, kdy se k místu blížili, viděli oblak kouře stoupajícího k nebi. Při příjezdu byla už velká část domu v plamenech, hlídka vyběhla z auta přímo k domu. "Před domem stáli dva muži a silně kašlali. Hlídce sdělili, že ve spodním patře zůstala invalidní žena, která nemůže chodit. Zároveň hlídku upozornili, že se v domě nalézá několik lahví s plynem," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová a dodala, že i přes upozornění policisté neváhali ani vteřinu a dostali se do domu rozbitým oknem. Kvůli silnému kouři byla uvnitř takřka nulová viditelnost. Policisté uslyšeli jen ženský hlas, jak volá o pomoc, vydali se tedy po hlase. "V jedné z místností nahmatali pod oknem ženu. Bylo velice obtížné invalidní ženu uchopit a vynést ji. Po zhruba 40 vteřinách se jim to podařilo a za pomoci dalších mužů ji odnesli do bezpečí," doplnila mluvčí.

Policisté se následně ujistili, že jsou všichni lidé v bezpečí a sami se nechali ošetřit záchranáři, protože se nadýchali kouře. "Po provedeném šetření na místě jsme zjistili, že většinu osob z domu pomohl zachránit místní chatař. Vedení územního odboru policie Děčín tomuto 37letému muži přijelo osobně poděkovat za záchranu života těchto lidí. Krajský ředitel zasahující policisty navrhl na medaili za statečnost," sdělila Hyšplerová.

Dva lidé se nadýchali kouřem a byli převezeni do nemocnice. Nebýt policistů a lidí, kteří pomohli, mohl by mít rozsáhlý požár domu i své oběti. Evakuovaným lidem zajistil starosta převoz do náhradního ubytování. "I přesto, že vám tyto osoby řeknou, že to nic nebylo a nepřijde jim to nijak výjimečné, tak jejich čin výjimečný byl a je důležité vědět, že hrdinové jsou mezi námi všemi," zdůraznili policisté.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube