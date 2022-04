FOTO: Hasiči cvičili na via ferratě v Děčíně záchranu uvízlého horolezce

Policejní vrtulník vzlétl v 15.45 hodin, cesta do Českého Švýcarska mu trvá přibližně 25 minut. Kvůli požáru musela správa národního parku uzavřít Gabrielinu stezku, po které míří turisté k Pravčické bráně od Mezní Louky. "Domluvili jsme se s hasiči, že se budou snažit, pokud to bezpečnost zásahu dovolí, nalétávat s vrtulníkem tak, aby co nejméně rušili pár sokolů, který hnízdí asi 300 metrů od požáru," uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Podle svědků se na turistické cestě před vypuknutím požáru pohybovali dva podnapilí návštěvníci, kteří kolem sebe házeli pyrotechniku, bouchací sirky nebo dělobuchy.