/FOTO/ Celkem tři hasičské jednotky vyjely v pondělí 3. dubna krátce před 20. hodinou do ulice Nálepkova v Děčíně - Bynově k nahlášenému požáru sazí. Podle oznámení šlehaly z komínového tělesa nad střechu plameny a létaly jiskry.

Požár sazí v Bynově. | Foto: Tomáš Straka

Jako první na místo přijela policejní hlídka, následně hned profesionální hasiči Děčín a dobrovolní hasiči Jílové. Dobrovolná jednotka z Horního Žlebu byla během svého výjezdu odvolána zpět na základnu. Zasahující hasiči na místě požár zlikvidovali a následně vyčistili a zkontrolovali komín.

Hasičům dělaly problémy úzké ulice a špatně parkující auta. Jednalo se především o zaparkovaná auta při nájezdu z ulic Vítova a Na Pěšině. Při pondělní události nedošlo naštěstí k větší prodlevě začátku jejich zásahu.

Hořící saze lze hasit pouze suchým pískem, protože při použití vody by se mohl komín roztrhnout. Voda vlitá do rozpáleného komínového tělesa tvoří páru, která se rozpíná a jelikož nemá v omezeném prostoru komínového tělesa kam uniknout, dojde k výbuchu a popraskání zdiva. Vždy je vhodné volat hasiče a požár sazí nepodceňovat. Při snaze požár uhasit bez ochranných prostředků může dojít k těžkému zranění. Při otevření komínových dvířek hrozí sesutí hořících sazí do okolního prostoru, při práci na střeše zase hrozí riziko úrazu popálení od vylétávajících jisker. Zdroj: HZS PK