Při tragickém požáru dnes ráno ve Vejprtech na Chomutovsku v domově důchodců zemřelo osm lidí. Celkem už je hlášeno 29 zraněných, řekl ČTK operační důstojník Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka byli tři lidé zraněni těžce, jeden byl do nemocnice převezen se středně těžkým zraněním.

Tragický požár ve Vejprtech na Chomutovsku. | Video: Deník/Karel Pech

Tragický požár ve Vejprtech na Chomutovsku Oheň v domově pro postižené osoby byl hasičům nahlášen ve 4.49 hodin, jako první byla na místě za deset minut dobrovolná jednotka z Vejprt

Celkem zasahovala padesátka hasičů ze šesti jednotek

Do Vejprt se sjely sanitky z okolí, pomáhali také záchranáři z Německa a Karlovarského kraje. Zranění byli převezeni do nemocnic v Chomutově, Kadani a Mostu.

Začat hořelo v kulturní místnosti, odkud se dým rozšířil do okolních pokojů, kde klienti domova spali.

Zemřelo osm mužů. Dvě desítky lidí se zranily lehce, tři středně těžce a jeden těžce. Nadýchali se kouře.

V době požáru bylo v objektu 35 klientů a tři zaměstnanci domova. Ti začali klienty vyvádět jako první.

Osm mrtvých a dvě desítky zraněných. To je bilance nočního požáru v Domově pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz ve Vejprtech na Chomutovsku. Hořet začalo v kulturní místnosti, odkud se dým rozšířil do okolních pokojů, kde spali klienti domova. Zemřeli poté, co se nadýchali kouře. Co oheň způsobilo, vyšetřují hasiči a policisté.