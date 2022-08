Rozhodnutí o ukončení zásahu padlo v pátek 12. srpna v 15 hodin. V tu dobu si správa národního parku převzala zbývající části regionu zasažené požárem. „Dnes jsme předali posledních úseků sektoru jedna a sektoru dva. To znamená, že došlo k likvidaci požáru,“ oznámil v pátek 12. srpna konec toho největšího martyria generální ředitel HZS Vladimír Vlček. Likvidací hasiči rozumí stav, kdy již nikde není plamenné hoření.

Během tří týdnů se ve Hřensku vystřídalo více než 6000 hasičů, další tisíce se na likvidaci požáru podíleli v Německu. Pomoc dorazila dohromady z pěti zemí. Kromě sousedního Německa techniku i lidi poslalo Švédsko, Polsko, Slovensko a Itálie. Stroje z posledních tří jmenovaných zemí se staly symboly celého požáru. Z Itálie přiletěly hasičské speciály Canadair, Polsko a Slovensko pak vyslaly do Českého Švýcarska vrtulníky Black Hawk. V jednu chvíli tak nad Českým a Saským Švýcarskem kroužilo 17 vrtulníků a pět letadel.

U požáru ve Hřensku hasilo 6000 hasičů, denně potřebovali pět tisíc housek

Neznamená to ale, že hasiči opustí Hřensko a přilehlé lesy nadobro. Na Mezní Louce vznikne prozatimní hasičská stanice, na které bude umístěno šest profesionálních jednotek. Tři z Ústeckého kraje, jedna z odborné školy ve Frýdku - Místku a dvě ze školního výcvikového zařízení v Brně. "Předpokládáme, že zde budou působit do konce srpna. Samozřejmě to bude velmi úzce souviset s tím, kolik zde spadne srážek," uvedl Vladimír Vlček. K 72 dobrovolným hasičům, kteří v regionu zůstanou i po ukončení zásahu, se tak přidá 40 profesionálních hasičů.

Správa národního parku si přebírá jednotlivé části, které se podařilo hasičům již uhasit, od minulého týdne. Jako první hasiči předali území okolo Janova, Růžové a Kamenické stráně. Na postupu přebírání jednotlivých sektorů se s hasičským záchranným sborem domluvila správa národního parku. „Museli jsme si zasmluvnit jednotky dobrovolných hasičů. Hlídky budou na daných místech přítomné 24 hodin denně,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

ONLINE: Požár v Českém Švýcarsku je zlikvidován. Evakuovaní se mohli vrátit domů

Na místě budou vždy čtyři hasiči a cisterna, která uveze alespoň 4 tisíce litrů vody. Pokud by se na takovém místě objevil, bude hlídka schopna začít okamžitě hasit. Kromě toho jsou v lese připravené zásobníky s vodou, které je také možné využít. „Na požárních hlídkách se budou podílet také naši zaměstnanci. Ti budou moci zalít ohniska přímo z těchto zásobníků, případně informovat hlídkující hasiče,“ dodal Salov. Požářiště jako takové bude i nadále uzavřené pro turisty, ti mohou navštěvovat například východní část národního parku. Volně přístupný je ale také Janov nebo Vysoká Lípa.

Přestože hasiči prohlásili požár za zlikvidovaný, připouští, že by se mohli do Českého Švýcarska znovu ve větší míře vrátit. „Z těch zkušeností, které máme z poslední doby, víme, že se tu může objevovat řada skrytých ohnisek požárů,“ doplnil nejvyšší velitel hasičů Vlček s tím, že na zasažené území se bude dohlížet nejméně do konce srpna.