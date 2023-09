Profesionální hasiči z Děčína a dobrovolní hasiči se strážníky z Jílového vyjeli v těchto dnech k akutnímu otevření domu na Sněžnické ulici, uvnitř měl být člověk v ohrožení života.

Dobrovolní hasiči z Jílového. Nácvik zásahu s výškovou plošinou. Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Straka

Muž vůbec nereagoval na žádné volání, zvonění a ani bouchání. Hasiči se do domu dostali přes okno. Uvnitř byl nalezen starší muž, měl vážné zdravotní potíže. Na místo tedy přijeli i záchranáři a převezli ho do nemocnice. Prokop Voleník, mluvčí krajských záchranářů uvedl, že pacienta záchranáři s vážnými zdravotními potížemi převezli do děčínské nemocnice.