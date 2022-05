Přibližně jeden hektar lesa začal v pondělí 9. května hořet na Jedlové. Hasičům se podařilo zabránit rozšíření ohně na větší plochu, nakonec tak nebyl potřeba zásah policejního vrtulníku s bambivakem.

Požár lesa na Jedlové. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Do členitého terénu vyjelo v pondělí odpoledne dohromady sedm hasičských jednotek. "Hoří na ploše 100x100 m ve špatně přístupném terénu. Hasiči zamezili šíření požáru do boku a vzhůru do stráně, částečně požár lokalizovali. Byl vyhlášen druhý stupeň poplachu z důvodu počtu nasazených jednotek," uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan.