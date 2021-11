Zdroj: DeníkPodrobný průzkum podle Svazu účetních ČR totiž ukázal, že účetních stále ubývá, přestože poptávka po nich mezi firmami roste. Účetní, kteří si založili živnost v devadesátých letech minulého století, se totiž v nejbližším období chystají odejít do důchodu.

Kvalifikovaní účetní jsou ale pravýma rukama vysokého počtu podnikatelů, a budou tedy i nadále zapotřebí. „Dnes už účetní nefigurují jako šedé myšky načítající doklady, ale jako klíčový článek firmy, kdy podnikatele informují o změnách v legislativě nebo novinkách v oboru,“ říká prezidentka Svazu účetních ČR Magdaléna Králová.

Proč ale neustále ubývá samostatných účetních, které by si brali na starost menší a střední podniky? Není to jen odchodem starších účetních do penze, ale také obavou mladých účetních z nabírání vlastních klientů nebo ze strachu z možných chyb.

„Bála jsem se osamostatnit, protože jsem si myslela, že nemám dostatečné znalosti a zkušenosti. Měla jsem strach z jednání s klientem, při kterém nebudu znát odpověď na všechny otázky,“ vysvětlila například pilotní absolventka akademie Svobodná účetní Kateřina Horáčková.

Jak tedy zastavit úbytek účetních? Vznikají nové projekty, které mají za cíl situaci zlepšit. Jako třeba projekt akademie Svobodná účetní, který si dává za cíl motivovat účetní k samostatnému vedení účetnictví, a tím hodlá zvednout počet účetních na volné noze.

„Chceme účetním pomoci v začátcích samostatné činnosti vedení účetnictví menších podnikatelských subjektů,“ říká odborný garant a lektor akademie Svobodná účetní Jaroslav Veselka