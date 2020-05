Zpožděný Covid III bude vyhlášen 18. května. Nejprve ho ale projedná vláda

Program Covid III by mohl být podle ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Jiřího Jiráska vyhlášen v pondělí 18. května, kdy ho projedná vláda. Jirásek to dnes řekl Radiožurnálu. Stát v programu bude ručit firmám do 500 zaměstnanců za úvěry u komerčních bank v celkové výši 150 miliard korun. Původně měl program odstartovat na začátku května. Podle Jiráska je důvodem zpoždění i čekání na notifikaci Evropské komise. Někteří ekonomové vládní pomoc ekonomice a firmám kritizují, je podle nich pomalá.

Živnostník, řemeslník - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Vláda bude projednávat program Covid III v pondělí 18. května a já předpokládám, že zároveň bude ten program vyhlášen," řekl Jirásek. Důvodů zpoždění je podle Jiráska více. Jedním je čekání na notifikaci Evropské komise, která by měla přijít v pátek. Dalším je to, že program musí projednat vláda. Firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů, schválili poslanci Přečíst článek › ON-LINE zpravodajství

ke koronaviru Podle Jiráska nebude klient o záruku žádat. Žádat bude o úvěr u komerční banky, se kterou spolupracuje, a ta sama rozhodne, jestli ho zařadí do zaručovaného portfolia, nebo ne. Mnoho klientů už podle Jiráska začalo se svojí bankou komunikovat. O spolupráci podle něj mají zájem prakticky všechny banky a Jirásek předpokládá, že se všemi ČMZRB uzavře smluvní kontrakty. Někteří ekonomové vládní pomoc ekonomice kritizují. Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské je slibovaná vládní pomoc české ekonomice mnohonásobně vyšší než reálná pomoc. Činí jednotky desetin procenta hrubého domácího produktu místo slibovaných 20 procent. Hlavní ekonom ING Jakub Seidler poznamenal, že jde o velká čísla s pomalým náběhem pomoci, což může být horší než menší čísla, pokud jsou realizována rychle. Březnové náhrady mezd. Příspěvky z Antiviru by měly mít firmy do konce týdne Přečíst článek › Covid III měl být připraven na začátku května, vyčleněno do něj je 150 miliard korun, ČMZRB tak bude moci ručit za úvěry až v objemu 500 miliard korun. Podporu by mělo získat kolem 150.000 živnostníků a podniků s až 500 zaměstnanci. Firmy mohou žádat až o 50 milionů korun. Pro velké exportní firmy se chystá přes Exportní garanční a pojišťovací společnost program COVID plus.

Autor: ČTK