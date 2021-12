Impulsem k výrobě současné Čechie byl jiný český motocykl z počátku minulého století. Když renovoval svého veterána z roku 1927, měl již firmu, která pomocí 3D tisku a reverzního inženýrství dokázala vyrobit novými technologiemi historické díly. „V tu dobu jsem se domluvil s kamarádem, že podle dobových fotografií vyrobíme řemenový motocykl Laurin a Klement z roku 1904. A protože se nám to povedlo, tak jsme si řekli, proč neudělat podle designerských skic zcela nový motocykl,“ vzpomenul na začátek snu o novodobé Čechii Knobloch.

Nápad na obnovení legendy jménem Böhmerland v kontextu 21. století byl tu. V roce 2010 Peter Knobloch zažádal Úřad průmyslového vlastnictví o ochrannou známku Böhmerland. I když si výrobce motorky Albin Hugo Liebisch nikdy toto jméno nezaregistroval, trvala tahanice o název dlouhé tři roky. Už v té době ale měl Knobloch v počítači plány na kola podobná původním Liebischovým „kopretinám“.

„Teprve s razítkem od úřadu přišel ten hlavní impuls, abychom se pustili do práce na nové motorce,“ pokračoval Knobloch. Oslovil několik designérů, až nakonec narazil na Jana Hrbka, který dodal motorce šmrnc hodný nového století, ale s patřičným odkazem na prapůvod motocyklu.

Skoro kompletně vytištěná

„Dali jsme mu pár skic a již připravených dílů a on z toho vytvořil opravdové umělecké dílo. Na nás pak bylo vyrobit funkční prototyp,“ sdělil Knobloch. Nakonec však nevznikl jeden, ale dva prototypy: „Nechtěli jsme nic nechat náhodě a pro jistotu jsme díly dublovali, aby nám případně nechyběly. Takže jsme najednou měli komponenty na motocykly dva.“ Ten první dostal motor o zdvihovém objemu 600 kubických centimetrů s možností přeplňování kompresorem. Druhým pak byla elektrická Čechie.

Ta zatím slouží jen k testování, ale i tak má hned několik vychytávek. Například víčko nádrže slouží jako ovladač reproduktoru, který simuluje reálný zvuk benzinového pohonu. Ten je slyšet nejen při jízdě, ale také jako „bublání“ při nastartování nebo „chcípání“ při zastavení.

O uživatelích obou motorek má Knobloch jasno: „Jsou určené všem milovníkům motocyklů, kteří se chtějí kochat nejenom vzhledem stroje, ale i okolím. Rozhodně není ani jedna verze určena pro rychlou jízdu.“

Třešničkou pak je už jen fakt, že celá motorka, kromě motoru a blinkrů, byla vytvořena na 3D tiskárně. „Na ní vznikly všechny formy. Třeba kola, která vypadají neskutečně masivně, jsou také odlitá. Uvnitř jsou ale dutá a samotná váží pouze něco kolem tří kilogramů,“ upřesnil Knobloch.

„U benzinového stroje čekáme na homologaci. Ta by mohla být hotová na začátku příštího roku. Poté by se měla rozjet výroba prvních deseti kusů. Co však bude dál a zda se pustíme i do větší výroby, ukáže čas,“ uvedl autor konceptu, pro kterého nyní představuje hlavní výzvu nadělení svým čechiím hybridního bratříčka.

„V současnosti jednáme o možnosti dalšího bezemisního pohonu, ale na ten si ještě budete muset počkat: Ale bude to velké překvapení. Pokud to vše dopadne, představíme našim příznivcům a nejen jim zábavnou a nečekanou bezemisní jednotku,“ dodal konstruktér.