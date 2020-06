V Krásné Lípě probíhá výstavba repliky původní kapličky. Stavba, která byla po staletí neodmyslitelnou součástí procesí, byla zbořena v roce 1970. Organizátoři chtějí nyní získat podporu na stavbu nového portálu. Právě probíhá finálové hlasování jarní části programu ČSOB Pomáhá regionům, který podporuje veřejně prospěšné projekty ve všech českých krajích.

Kaplička v Krásné Lípě dostane nový portál a dveře | Foto: archiv ČSOB

ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.