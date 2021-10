„Ze staršího průzkumu, který jsme realizovali, vyplynulo, že BDSM praktikuje zhruba 12 procent Čechů a Češek. Věřím, že jeho obliba od té doby o něco stoupla. V sexu je vždy dobré zkoušet něco nového, samozřejmě s podmínkou souhlasu obou partnerů, a lehké BDSM hrátky jsou často právě tím ‚kořením‘, které lidé ve svých ložnicích uvítají, byť to možná často nepřiznají,“ uvedl Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, u jehož zákazníků jsou dlouhodobě oblíbená pouta či pomůcky pro svazování.

Že byste se k BDSM nikdy neuchýlili? Tak pozor, třeba už ho praktikujete, aniž to tušíte. Svázat partnerovi při erotických hrátkách ruce, nohy nebo mu zavázat oči a kousnout jej do ouška, bradavek či jinam, lechtat ho, štípat, tahat za vlasy nebo plácat po zadku, už tyto praktiky patří do světa lehkého BDSM. Většina podobných hrátek se odehrává za zdmi ložnic, ale najdou se i tací, kteří vyhledají služby dominy, byť jich zatím není mnoho.

„Poptávka je v tuzemsku rozhodně nižší než v jiných státech. Hodně klientů se buď stydí, nebo bojí za dominou do BDSM salonu objednat a přijít. Ačkoliv poptávka po těchto službách roste, otevřenost o tématu BDSM bohužel stagnuje. Mezi většinou lidí panuje názor, že klient, který navštěvuje BDSM studio, je určitě úchyl, což je mylný názor,“ domnívá se Madam Vera.

Ta svým klientům nabízí pestrou škálu zážitků. Nejvíce žádané je podle ní psychické mučení, kam patří ponižování, nátlak, nadávky. Jeho součástí je i fyzické ponižování, jako je výprask, mučení penisu, varlat a bradavek, svazování, „zlatý déšť“ (močení – pozn. aut.) a spousta dalších praktik.

Sex za příplatek

„Každý klient má svá specifická přání a ty mu domina po domluvě s ním plní. Dominy však neposkytují klientům sex ani za různé příplatky. Klient se domině nemůže podívat do očí ani na ni sáhnout. Je to jeho paní. Od poskytování sexu má subinu nebo komtesu, které jsou rovněž součástí BDSM studií,“ vysvětlila Madam Vera. BDSM praktiky jsou podle ní vhodné pro všechny muže, ženy nebo páry. Jde jen o to se nestydět a trochu v sexu začít experimentovat. Třeba svázáním rukou a zavázáním očí.

Podle nedávné studie norských odborníků, která byla provedena na reprezentativním vzorku více než čtyř tisíc lidí a publikována v odborném žurnálu The Journal of Sex Research, má provozování BDSM pozitivní dopad na sexuální život.

„Zjistili jsme, že účastníci, kteří přiznali praktikování BDSM, vykazovali výrazně větší sexuální spokojenost. Naopak ti, kteří chtěli něco z BDSM vyzkoušet, ale dosud tak neučinili, byli méně spokojení a rovněž si s partnery byli méně blízcí. Domníváme se tedy, že komunikace o sexu a o tom, jakým sexuálním aktivitám se chce člověk s partnerem věnovat, je důležitá pro kvalitu vztahu a spokojenost s milostným životem,“ informovala Jenna Marie Strizzi z autorského týmu.

Ani v BDSM však není povoleno vše, což potvrzuje Madam Vera. „Nejhorší byl telefonát s klientem, který projevil jasné známky zoofilie a chtěl, abych mu dělala dominu u něj ve stáji a koukala se, jak provádí sex s koňmi. To jsem striktně odmítla. Odmítám také praktiky, které jsou v rozporu se zákonem,“ uzavřela.