„Chceme lidem dávat možnost vytvářet a sdílet otevřenější a propojenější svět. Toho je možné dosáhnout pouze pokud se v našich aplikacích budou cítit bezpečně,” říká Jakub Turowski, Public Policy Director pro střední a východní Evropu Meta Platforms.

Opakování matka moudrosti

Kampaň nemá za úkol uživatelům Facebooku a Instagramu předvést nějaké nové funkce, spíše upozorňuje na možnost volby upravit si prostředí sociální sítě sobě na míru. Nelze tak od Mety momentálně očekávat nové bezpečnostní prvky.

Kampaň „Moje místo“ připomíná funkce:



● Skrytá slova – funkce, která skrývá žádosti o zprávy, které nechcete číst, včetně nevhodných komentářů, takže je neuvidíte vy ani vaši sledující

● Zprávy, komentáře, označení/zmínky – funkce, která vám dává kontrolu nad tím, kdo vás může kontaktovat

● Nastavení denních limitů – funkce, která vás pravidelně upozorní o přestávce, kterou by bylo vhodné si od Instagramu udělat a věnovat se i jiným věcem

● Omezení – funkce, která vám umožňuje vytvořit si seznam lidí, které jste si přidali do přátel, ale nechcete s nimi sdílet svůj obsah

● Tvoje aktivita – funkce, která vás nechává nahlédnout do shrnutí vaší aktivity a umožňuje vám spravovat, co na Facebooku sdílíte



Zdroj: Meta Platforms

S vizualizací kampaně pomohla belgická 3D ilustrátorka a animátorka Loulou João, která má na svém kontě mimo jiné také videa pro BMW, MTV nebo Adult Swim. Charakteristicky ztvárněné postavičky zažívají dobrodružství metaforicky zpodobňující harmonicky a bezpečný život na internetu.

Zdroj: se svolením Meta Platforms

Na kampani spolupracuje projekt E-bezpečí

Konkrétně v českém prostředí spolupracuje na kampani s Metou jako expertní tým projekt z Univerzity Palackého v Olomouci nazvaný E-bezpečí. Ten se od roku 2008 věnuje prevenci rizikového chování na internetu a s tím spojeným vzděláváním veřejnosti a následným výzkumem.

V mobilech řádí Triada. Trojský kůň umí lidem krást peníze přímo z účtů

„Společně chceme chránit uživatele při používání internetových platforem a aplikací, to je důvodem naší spolupráce se společností Meta. Lidé se musí na internetu cítit bezpečně a kampaň „Moje Místo” tomu výrazně napomáhá. Kampaně tohoto typu jsou navíc přínosné nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří je mohou využít k otevření diskuse se svými potomky,” doplňuje Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-bezpečí a Centra prevence riskantní virtuální komunikace na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.