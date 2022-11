Současné postavení děčínských děvčat:

Ženy: 2. liga – očekávání narození nových volejbalistek a studijní nasazení hráček vede k improvizaci a přes vyrovnané zápasy bohužel poslední místo – chybí většina hráček loňského základu.

U-22 (Juniorky) – přihlášen pouze Děčín – zařazen do U-20 (kadetky) – výsledky ovlivněny nemocností v září, zatím jsou ve středu tabulky cíl: vrátit do Děčína ligu.

U-18 (lvíčata) – od letoška nová kategorie – zatím 3. místo v tabulce – družstvo je perspektivní, minimálně beze změn pro další ročník, poslední zápas Děčín – Volejbal Ústí n/L 3-0, 2-3.

U-16 (starší žákyně) – po kvalifikace (nemocnost) „pouze" 2. liga. – 1.kolo: Děčín - Čížkovice 2-1, Děčín – Most 2-1, Děčín- Žatec 2-0 – postup do 1. ligy pro další kolo - (vždy první z nižší ligy nahradí do dalšího kola posledního z vyšší ligy).

Český pohár – zatím 4. výkonnostní skupina – hlavní úkol obehrát mladší hráčky.

U-14 – šestkový (mladší žákyně) – 2.kolo: Děčín porazil Volejbal Ústí n/L B , VK Teplice a Jirkov vždy 2-0, když s výjimkou Ústí n/L rozhodla bojovnost v koncovkách a hlavně v bouřlivém prostředí s domácími Teplicemi.

Pohár nových nadějí (PNN) – po dvou kolech vede Děčín s 28 body před Chomutovem (25) a Jirkovem (22).

U-14-čtyřkový – I zde nejmladší děčínské volejbalistky po kvalifikaci postoupily do 1. ligy a Děčín 2 při své premiéře do 4. ligy (systém jako u starších žákyň).

1.kolo: Děčín 1 – porazil postupně VK Teplice A, Volejbal Ústí n/ A, SKV Ústí n/L A a Jirkov A vždy 2-0, kdy s Jirkovem rozhodlo nasazení v koncovce 1. setu a opět bouřlivé utkání s domácími Teplicemi, pak drama 2. setu se šťastným koncem 29-27 pro Děčín. Spartal tak po 1. kole vede tabulku.

Děčín 2 – Čížkovice 0-2, Litvínov 0- 2 . Most 2-1 – vše po absolutně vyrovnaných zápasech – bohužel pád do 5.ligy.

A jaké jsou výsledky z posledního volejbalového víkendu?

Mladší žákyně – šestkový (U-14-6):

Třetím kolem pokračoval oblastní přebor ústeckého kraje (celkem 8 družstev) v Ústí nad Labem. Mladší žákyně VSK Spartak Děčín opět neprohrály a dále drží 1. místo.



VSK Děčín – VK Sever Žatec 2-1 (23-25, 25-13, 25-12) - Děvčata působila ospale a tak zbytečně ztracený první set, zbytek zápasu i rozespalý výkon stačil.

VSK Spartak Děčín – VK Jirkov 2-0 (25-12, 25-18) - Celkově jasný zápas a zahrála si i lavička.

VSK Spartak Děčín – Volejbal Ústí nad Labem A 2-0 (27-25,25-23) - Vyrovnaný zápas ze soupeřem, kterého Děčín loni ani jednou neporazil, naštěstí bojovnost opět rozhodla v koncovkách

Pořadí po 3. kole: 1. VSK Spartak Děčín 25 (18:2), 2. SKV Ústí n. L. 22 (16:5), 3. VK Teplice 16 (12:9).

Juniorky (U-22):

Dohrávka: VSK Spartak Děčín – Baník Most 3-0 (25-19, 25-20, 25-21) a 3-0 (25-14, 25-21, 25-21)

Další kolo: VSK Spartak Děčín – VK Čížkovice 3-0 (25-21, 25-19, 25-22), 3-0 (25-23, 25-18, 25-22)

Konečně se projevuje práce ze soustředění, bohužel výpadek v září absencemi (nemoc, škola,….). Zlepšení na podání a příjmu včetně bojovnosti v koncovkách přineslo postup na 3. místo

Český pohár U-16 (starší žákyně):

Další kolo poháru pořádal Děčín a bohužel i tentokrát pouze v osmi hráčkách. Naštěstí bojovnost nahradila absence.

Děčín – Dansport Praha 2-0 (25-22, 25-22) – celoplošný volejbal slavil úspěch.

Děčín – Bráník Praha 2-0 (25-17, 25-22) – mladší hráčky se přestávají bát a celkem bezproblémové vítězství.

Děčín – Říčany 1-2 (21-25, 25-12, 10-25) – rozhodly chybějící blokařky.

Děčín – VŠ Plzeň 0-2 (-14, -14) – prostě došly síly.

V neděli se rozhodovalo o co nejlepší umístění, které rozhoduje o nasazení již i s moravskými celky.

Děčín - Mikulova Praha 2-1 (22-25, 25-22, 15-3) – první set malá koncentrace, pak v pohodě.

Děčín – Sokol Kunice 2-0 (25-22, 25-18) – opět bojovnost a zlepšené sebevědomí

Starší žákyně nakonec skončily na druhém místě a musí čekat na nalosováni další části Českého poháru.