V kategorii M2 (10-11 let) v tomto roce získala svou první a zároveň zlatou medaili Leontýna Rautnerová, stejný úspěch zaznamenala Alexandra Vollínová v kategorii M3 (12 - 13 let). Zlatý kov pověsil na krk také Vojtěch Duda M4 (14 - 15 let) a Miroslav Bačkovský M5 (16 - 18 let).

Tím ale děčínské úspěchy neskončily. Stříbro získala Lucie Hodboďová v kategorii M2 a Barbora Dudová M5. Bronzová medaile se na krku houpala Romanu Kumstátovi M4, a také Jaroslavu Němcovi M3. Čtvrté místo obsadila nejmladší děčínská závodnice Ella Rautnerová v kategorii M1 (8 - 10 let), páté Nela Havránková M4. Na šestých místech skončily Nikola Kumstátová M2 a Anna Hodboďová M4.

„Jako tým jsme obsadili první příčku a do Děčína si tak přivezli druhý Tatranský pohár.

Český svaz vodního motorismu a Klub vodních motoristů Děčín bude na světovém šampionátu za Děčín reprezentovat Lucie Hodboďová, Jaroslav Němec, Vojtěch Duda, Miroslav Bačkovský a Barbora Dudová. Další tři závodníci z KVM Děčín jsou v pozici náhradníků.

Pro KVM Děčín je to ohromný úspěch. Mladí závodníci děkují za trpělivost a ohromné úsilí svým trenérům, Miroslavu Bačkovskému a Pavlu Dudovi. „Za finanční podporu děkujeme Statutárnímu městu Děčín,“ dodal Duda.