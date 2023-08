V sobotu 5. srpna se v Děčíně rozdávaly knedlíky. Takových triatlonů na severu moc není. Připravují ho totiž skvělí lidé. Ředitelem byl Martin Tonder, ceny předával Tomáš Slavata, komentátorem nebyl nikdo jiný, než neúnavný učitel z Ústí David Cihlář. Byl to už sedmnáctý ročník a dospělácká konkurence byla mimořádně kvalitní.

Železný knedlík v Děčíně 2023. | Foto: Miroslav Vlach

Ráno začínaly boj se stopkami děti. Ve 13:30 pak zkušený startér výstřelem vehnal skoro devadesát vytrvalců do chladného Labe. Po 450 metrech plavání vylezli na břeh a hned se hnali do cyklistického depa, aby po patnácti kilometrech vyměnili kola za běžecké boty a dokončili závod u Tyršova mostu.

Všichni se znali, Železný knedlík jim chutnal jako vánoční perník. Na soupisce byla jména sportovců z Mostu, Mělníka, Teplic, Prahy, Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Děčína, Ostravy, Nové Paky a Londýna. Absolutním vítězem se stal Tomáš Strnad z Varnsdorfu v čase 0:58:42. Mezi ženami byla nejrychlejší Ivana Loubková (adresa nezjištěna) v čase 1:10:39. V kategorii M3( 40-49) zvítězil Petr Hoskovský z Ústí nad Labem v čase 1:10:11.

Před startem dětí měl nejvíce práce Tomáš Svatava

Vozí na závody půjčovnu kol, tentokrát ji využila i rodina z Londýna. Sám vybral přilbu, nastavil výšku sedadla, překontroloval brzdy. Všechno zdarma. Jeho 13. komnatu vysílala ČT, nenápadný chlapík převzal řadu cen za pomoc Dětským domovům. "Co bych vám k tomu řekl, začátky jsem neměl zrovna idylické, prostě smůla. Sestra měla problémy, její děti skončily v dětském domově. Bylo mi tenkrát sedmnáct, sport mě držel nad vodou. Nakonec jsem si kluky (Mirek 12, Tomáš 10) osvojil. Dnes jsou to dospěláci, ale doma mám mimo vlastní dceru další tři osvojené děti. Snažím se pomáhat, mám několik vlastních projektů zaměřených především na sport," stručně popsal situaci muž se zlatým srdcem.

Železný knedlík v Děčíně 2023.Zdroj: Miroslav Vlach

Mezi diváky byla i olympionička ze Střekova. S červeným deštníkem procházela mezi kamarády. "Taky jsem tu několikrát závodila, dokonce jsem byla i na bedně. Vždycky tu byla bezvadná parta, pro diváka pěkná podívaná, moc hezké místo. Voda, historické stavby na obou březích, most. Musím jenom chválit," smála se Jana Vápeníková. I komentátor David Cihlář by mohl vyprávět, startoval tu dvakrát a v roce 2008 dokonce vyhrál.

Tenhle závod není klasický triatlon

V jednom místě musí sportovci dokonce přebrodit říčku Kamenici, na druhé straně za mostem překonávají pomocí lana kamennou zeď. "Dobře to tu znám, fakt jsem se snažil, ale Tomáš Strnad je jiná liga. Z vody jsme vylézali vedle sebe, z depa jsme vyjížděli stejně, v kopcích jsem na něj měl, rozhodly sjezdy. To byla prostě hrůza, jak to pouštěl," tvrdil druhý v pořadí domácí borec Oliver Tonder. S knedlíkem na krku a šunkou v ruce (3,5 kg) komentoval závod Ústečan Petr Hoskovský. "Taky jsem tu byl několikrát, letos vyšlo především počasí. Voda měla osmnáct stupňů, vylézal jsem v desítce, lesní cesty nebyly zase moc mokré, ale je tam dost nebezpečných kamenů. Běh jsem si už kontroloval. Vůbec jsem nevěděl, že jsem svou věkovou kategorii vyhrál, zamíchaly to štafety. Táta se jenom smál, když viděl tu cenu. Beru to jako přípravu na Eurohry v Doksech, tam se teprve ukáže, jak na tom jsem," tvrdil vysoký borec z Dobětic.

Hezký příběh na konec přidala paní Suchardová z Nové Paky. "Mám tu tři děti, všechny závodily, moc se jim to líbilo. Justýna (9), Vilém (7), Hynek (5). Užíváme si prázdniny, já jsem učitelka. Jedeme na kolech a objíždíme ZOO. V pátek jsme byli v Liberci, dnes ještě stihneme Děčín, zítra Ústí nad Labem. V plánu je ještě Praha a Zlín. Závodit už nebudeme, ale příští rok zase přijedeme," svěřovala se příjemná paní.

Železný knedlík zná své vítěze, 19. srpna se uskuteční Gastonův memoriál, plavecký maraton Ústí - Děčín (25 km).