Šest finálových startů ve třech dnech na nominačních závodech v Račicích proměnil kanoista Martin Fuksa v šest vítězství. Polovinu disciplín ovládl s bratrem Petrem.

„Jsem rád, že se mi už nějaký desátý rok za sebou podařilo vyhrát nominační závody. Rok od roku je to těžší na moji psychiku a furt jsem nervóznější, říkám si, kdy už vyjede někdo, kdo by mi konkuroval. Byl jsem hodně nervózní, potřeboval jsem závodit,“ svěřil se Martin Fuksa, který závodil poprvé od loňského srpnového mistrovství republiky. „Ale jinak závodím každý den tady s klukama na schodech nebo na cílové bójky. Jsem takový magor, že závodím skoro všude a ve všem, kromě auta,“ směje se.

Dvojnásobný mistr světa a několikanásobný evropský šampion se do Račic vždycky rád vrací. Se severočeským kanálem je spjatý už odmala. „Mám krásnou vzpomínku, jak jsme se tady koupali s mamkou, byl jsem hrozně malej a neuměl jsem plavat a rozběhl jsem se, už jsem viděl jak se potápím a taťka na mě prostě sáhl a vyndal mě, a to si do teďka pamatuji, Vůbec jsme tu vlastně nemusel být,“ vytahuje Fuksa račickou historku z dětství.

Nejraději vzpomíná na světový šampionát před čtyřmi lety, kdy tady slavit zlato na pětistovce. „Největší emoci s Račicemi mám spojenou s rokem 2017, kdy tady bylo mistrovství světa a to pro mě byl asi nejhezčí závod vůbec z celé mé kariéry. Tolik lidí, co sem přišlo. To skoro nechodí ani v Maďarsku. Tady na to se mi bude vzpomínat dobře a dlouho a doufám, že to ještě někdy zažiju, než skončím.“

Nymburský rodák je rád, že má Labe arénu takříkajíc za rohem. „Když jsem byl malý a začínal jsem s kanoistikou, tak pro všechny to byl vždycky svátek se sem podívat a závodit tady. Jsem hrozně rád, že něco takového tady v Čechách máme, protože všichni ve světě nemají takovouhle možnost trénovat na umělém kanálu. Je tu super zázemí jak co se týká vody, posilky, tak i ubytování, stravování,“ rozplývá se Fuksa. „Račice mi dluží minimálně jedno pádlo za každou sezonu, protože si ho tady vždycky zničím, když s ním ve vracáku nenarazím do dna,“ vtipkuje.

Fuksa už má společně s bratrem zajištěný start na odložené olympiádě v Tokiu. Před vrcholem roku se představí na Světovém poháru v Szegedu, na který naváže začátkem června mistrovství Evropy v Poznani, která nahradila Duisburg.