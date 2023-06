Slunečné, ale větrné počasí trochu potrápilo kanoisty při dalším díle národního poháru na dráze Labe areny v Račicích. Do akce šli i reprezentanti TJ Kajak Děčín.

Jakubu Nyari z TJ Kajak Děčín. | Foto: archiv klubu

Zatímco pro dospělé a juniory byl tento závod hlavní nominací pro Evropské hry a MS, dorost a žactvo bojovalo o pohárové body a šanci pro výběr do Sportovních center mládeže.

Mezi dospělými se skvěle předvedly naše odchovankyně v dresu VSC Victoria Adéla Házová a Kateřina Zárubová a obě by se měly představit, jak v Krakově při EH, tak při MS v Duisburgu, kde již budou usilovat o místenky na OH do Paříže.

V juniorských nominačních závodech jsme tentokrát zástupce neměli a tak jsme upírali naši pozornost na dorostence a také do žákovských kategorií.

Po dalším zlepšení a již stabilní účasti ve finále se podařilo Jakubu Nyarimu poprvé dosáhnout na medaili a bronzem ze sprintu na 200m si zajistil své první velké stupně vítězů. Na pětistovce přidal 6.místo a na deblu si s Nykytou Poddubnyim zajeli finále B.

Další pěkné finálové výsledky si připsali dorostenci Matěj Tonder a Vojta Kopecký v obou deblech, kde na 500m i 1km finišovali na 5.pozici. V singlech Vojtovi znovu těsně finále uteklo a tak se oba představili v malém finale o 10.-18.místo. Ve stejné kategorii deblů na 500m dosáhli poprvé na velké finále i Robert Veselý s V.Hojným a obsadili 8.příčku. Také na 8.místě v A finále dokončila svou premiéru v deblkanoi Karolina Válková.

Účast v B finále a tím cenná umístění ve druhé desítce singlových závodů přidali N.Poddubnyi, E.Zelinková, R.Bromová, A.Košnarová a V.Pavlišová.

TOMÁŠ CHARVÁT