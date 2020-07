Dvacátý prvý ročník volejbalových turnajů smíšených družstev a šestnáctý ročník dámských šestek Teplická Vosa byl v březnu koronavirovou pandemií přerušen. Protože zbývající turnaje po uvolnění vládního nařízení nebyla dohrána, nebylo konečné umístění družstev vyhlášeno. Zato se družstva počala hlásit do 22. ročníku mixů a 17. ročníku soutěže žen. V seznamu přihlášených družstev žen se objevují Canonky Kralupy, Středověk Most, Rumové pralinky Litoměřice, ZOO Teplice, Bestie Žatec, Počkej Teplice, Lazaret Ústí n. L., Slavojky Chomutov, Los Dudos Teplice, Lovošky Lovosice, Sokol Děčín, A-HA Děčín.

Do soutěže smíšených družstev vstoupí dvojnásobný počet týmů než u žen. Závazné přihlášky podala seskupení Reykokeyko Teplice, Sokol Verneřice, Jalůvčí Děčín, Hroznýši Teplice, Pohodáři Teplice, Alabaster Most, Západní Krušnohorci Kraslice, Hakim Teplice, Kaliči Teplice, Lážo plážo Most, Naposled Teplice, Hazimburské saně Libochovice, Míšenice Chomutov - Jirkov, Dědkové Teplice, STS Chvojkovice Brod, SKV Česká Kamenice, Rumzeiss Ústí n. L., Babule červený Teplice, SVK Libouchec, Halong Ústí n. L. SK Dubí, X-Team Záluží, Haluzáci Ústí n.L.



Přihlašovací termín do soutěže nebyl ještě uzavřen. Zájemci o soutěž mohou přihlásit na tel. č. 777 745 916, nebo 775 724 712 až do konce srpna.

František Šimon