Ani volejbal není výjimkou. Český volejbalový svaz ukončil kvůli koronaviru všechny soutěže, které řídí. To se dotklo také spojeného ženského týmu Děčína a Rumburku, který se čtyři kola před koncem ligy pohyboval na druhém místě tabulky, pouhé dva body za vedoucím Kostelcem. Ten tak přišel o možnost bojovat o čelo tabulky, které zaručuje účast v baráži o postup do vyšší soutěže.

„Poslední zápas o první místo jsme měli sehrát právě v Červeném Kostelci. Děvčata se na zápas velmi těšila a pokud by to vyšlo, asi bychom si baráž vyzkoušeli. V případě postupu bychom ale účast zvažovali,“ řekl kouč Petr Dopita. „První liga má nejen pro nás, ale i pro ostatní vítěze skupin druhé ligy trochu nešťastný hrací systém, kdy se hraje v pátek od 18.00 hod. a v sobotu od 10.00 hod. Znamená to odjezd v pátek, nocleh a návrat v sobotu pozdě odpoledne. Náročné finančně i časově, zvláště pokud jsou v týmu maminky s malými dětmi,“ pokračoval.

Druhé místo je ale pro volejbalistky úspěchem. Navázaly tak na výkon z minulé sezóny. „S úzkým kádrem hráček a minimálním počtem společných tréninků je s podivem, jak se děvčata s touto realitou vyrovnala. S přihlédnutím ke všem skutečnostem jsem si na začátku sezóny dával za cíl umístění do 4. místa. Nicméně hráčky mě překvapily a nebýt drobných herních výpadků se slabšími soupeři, první místo by nás neminulo,“ pochvaloval si Dopita. Tým tak bude i dalším ročníku hrát druhou ligu. „V termínu jsme podali přihlášku do druhé ligy a čekáme na rozhodnutí volejbalového svazu,“ dodal.

Kouč volejbalistek ale trápí nedostatek hráček. „S hráčským kádrem je to stále problematické. Navíc máme jednu hráčku v očekávání miminka a jednu po operaci kolene. Chybí nám druhá nahrávačka a náhradní blokařka. Pokud na těchto postech v sezóně někdo chyběl, museli jsme improvizovat a výsledky nebyly ideální. Pokud se nám někdo neozve, budeme muset sáhnout po dorostenkách a tam je ten rozdíl v kvalitě veliký,“ vysvětlil Dopita.

„Děvčata mají stále chuť vyhrávat, ale přesto si uvědomují, že rodičovské i studijní povinnosti jsou přeci jen nadřazeny před sportovní kariérou. S širším kádrem hráček bychom určitě vyšší soutěž zkusili, ale stále není všem dnům konec, takže uvidíme,“ zdůraznil. „Děvčata vytvořila výborný a mimořádně stmelený kolektiv, s čímž jsem se za svoji 47 let dlouhou trvající trenérskou dráhu nesetkal,“ potěšilo ho.

Během pandemie koronaviru probíhaly tréninky hráček individuálně. Společně se sejdou až v červenci v Libouchci na plážovém turnaji.

TOMÁŠ SECKÝ