Tým Futsal Varnsdorf se v rámci 4. kola Celostátní ligy sálové kopané představil v Poličce, kde se utkal se Zlínem a také pořádajícím celkem. Byla z toho jedna porážka a jedno vítězství.

VPS Stavoblock Polička vs. Futsal Varnsdorf. | Video: Radek Halva

„Do Poličky jsme odjížděli posíleni o dva hráče z rezervního týmu. Proti Zlínu nám vyšel první poločas, který jsme po dvou trefách výborně hrajícího Kučery a jednoho gólu Šindeláře, vyhráli 3:0,“ pravil Marcel Mikolášek, trenér Varnsdorfu.

Po změně stran se ale karta obrátila. „Zlín byl důraznější, byl častěji na míči a měl daleko více ze hry. Rychle snížil, my jsme hodně faulovali a soupeř proti nám kopal dva devítimetrové kopy. Oba ale lapil skvěle chytající Langer. Utkání bylo vypjaté, padaly žluté karty, ale nakonec jsme uhájil výhru 3:1,“ oddechl si Mikolášek.

Zdroj: Radek Halva

Proti domácí Poličce to byla přímá bitva o aktuální třetí místo v tabulce. „Tento zápas se mi hodnotí velmi těžko, protože musím uznat velkou kvalitu soupeře a taktickou přípravu, kdy nás k ničemu skoro nepustili. My jsme to soupeři ale hodně ulehčili, protože jsme přestali hrát sálovku, ale hráli jsme velký fotbal. Snažili jsme se přejít jeden na jednoho a vzhledem k fyzickým dispozicím soupeře, to byla marná snaha. Za první poločas nám Polička dala dva góly a už si vývoj zápasu zkušeně pohlídala. Za stavu 0:3 jsme ještě ve druhé půli dokázali odpovědět po trestném kopu Kučerou, ale po faulu ve vlastním brankovém území soupeř využil penaltu na konečných 1:4. Tento zápas nám ukázal na čem musíme ještě hodně pracovat,“ dodal varnsdorfský trenér.

Futsal Varnsdorf je tak aktuálně čtvrtý, zápasy 5. kola ho čekají už v sobotu 13. ledna. Ve sportovní hale v Radotíně narazí Chemcomex Praha a Adrii Kladno.

Futsal Varnsdorf – Futsal Zlín 3:1 (3:0)

B: Kučera 2, Šindelář – Kolařík.

Futsal Varnsdorf – VPS STAVOBLOCK Polička 1:4 (0:2)

Branky: Kučera – Bednář 2, Trojánek, Vondra.

Varnsdorf: Langer, Kučera, Bulejko, Peleška, Kabeláč, Šindelář, Kolár, Macháček, Damnitz. Trenéři: Relich, Mikolášek.

Zdroj: Radek Halva

Tabulka: 1. Rudolfov 19 (30:16), 2. Chemcomex Praha 17 (25:13), 3. Polička 15 (20:12), 4. Futsal Varnsdorf 14 (21:19), 5. Větřní 10 (19:22), 6. Adria Kladno 9 (16:15), 7. Moravská Třebová 4 (15:31), 8. Futsal Zlín 4 (13:31).