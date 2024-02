Konec ve čtvrtfinále play-off. Hráči týmu Futsal Varnsdorf nezvládli třetí utkání na půdě Kladna, kde prohráli 8:4, v sérii 1:2 a sezona v rámci Celostátní ligy sálové kopané pro ně končí. S týmem se navíc rozloučil Luboš Relich, jeden z trenérů.

Futsalisté Varnsdorfu třetí zápas v Kladně prohráli a mají po sezóně. | Video: Futsal Varnsdorf

„Na tento důležitý zápas jsme měli odjíždět v plné sestavě, ale bohužel stejně přišly omluvenky. Havel měl horečku, Kolár zlomený kotník a Šolc maturitní ples. I tak jsme se jeli o vítězství poprat, ale bohužel tak to vůbec nebylo. Do zápasu jsme vstoupili dobře, když jsme se po brankách Kučery a Bulejka ujali vedení. Soupeř stačil rychle vyrovnat, ale Rybář nás dostal v 16. minutě opět do vedení. Zkušené Kladno vzápětí srovnalo stav a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu 3:3,“ popsal první poločas druhý z varnsdorfských trenérů Marcel Mikolášek.

Vstup do druhého poločasu Varnsdorfu vyšel, ve 23. minutě vrátil hostům vedení Bulejko. Bohužel i na to dokázali domácí rychle zareagovat a opět bylo srovnáno. Pak se hra přelévala z jedné strany na druhou až do 33.minuty, kdy se Kladno dostalo poprvé do vedení.

„A tím bohužel naše hra skončila, do konce zápasu jsme tahali za kratší konec. Kladno přidalo další tři branky a zápas si pohlídalo. Konec utkání byl hodně nervózní a tak se sbírali akumulované chyby. Kopali jsme dvě devítky, ale bohužel ani Bulejko a ani Kučera žádnou neproměnili. Prohra 4:8 znamená konec sezóny. Po utkání se v kabině rozloučil Luboš Relich s trénováním. Za jeho práci mu děkujeme. Taky děkuji fanouškům, kteří vážili cestu do Kladna,“ dodal Mikolášek.

Adria Kladno - Futsal Varnsdorf 8:4 (3:3)

Branky: Caizl 2, Jelínek 2, Kraus 2, Vašák, Abrhám - Bulejko 2, Kučera, Rybář.

Varnsdorf: Petrásek, Kučera, Damnitz, Bulejko, Peleška, Šindelář, Rybář, Vait, Langer.