Téměř pět set kilometrů dlouhá druhá etapa dala Engemu znovu zabrat. Zkušený závodník řešil další technické problémy na své bugině a do cíle dorazil opět až za tmy. Tentokrát ho zachránil domorodec.

„Ze začátku se nám jelo dobře, bylo to svižné. Když jsme potom zastavili, tak jsme nechali zapnutá světla a vybila se baterka. Kde se vzal, tu se vzal domorodec. Vyndali jsme mu baterku z auta, dali jsme ji na kapotu, nastartovali jsme Can-am a odjeli jsme,“ líčil s úsměvem Enge.

VIDEOREPORTÁŽ Z DAKARU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE:

Zdroj: Youtube

„Nabrali jsme velkou ztrátu, takže jsme jeli do dun v noci. Už jsem myslel, že tam budeme muset přenocovat. Zůstali jsme ve velkém korytě a začal se nám přehřívat motor, museli jsme chladit a doplnit vodu. Naštěstí to bylo v pohodě a dojeli jsme do cíle.“

Až ve třetí etapě Enge dorazil do bivaku už za světla. I tentokrát ale musel řešit technické problémy. „Konečně jsme byli v cíli za světla,“ usmíval se Enge. „Měli jsme ztrátu způsobenou jedním defektem a taky jsme měnili prasklý řemen na variátoru. Jinak jsme si jeli svoje tempo. Byly tam duny, rychlá úzká místa, široké pláně i kameny.“