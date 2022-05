Z našeho oddílu OST Varnsdorf po další „koronavirové pauze“ přijelo do Nitry změřit své síly s konkurencí téměř nové složení, a to tradičně Matěj Syrovátka, nově Martin Tuček, Daniel Pianka jr., Zdeněk Marvan a Klára Haičmanová. Martin k nám přestoupil z Kamenického Šenova. Daniel jr. je 13ti letým synem našeho dlouhodobého závodníka, který v Nitře působil jako rozhodčí. Zdeněk s Klárou u nás hostují z Brna.

První do bojů zasáhl malý Daník, který byl druhý nejmladší účastník soutěže a zároveň se svou vahou 37kg nejlehčí. Ve sloučené kategorii dorostu 13-19 let ve dřepu, obsadil výkonem 40 kg třetí místo v absolutním pořadí, což vzhledem k mnohem starším dorostencům je výborný výsledek.

Dalším naším účastníkem byla Klára Haičmanová, která se představila v celém trojboji – kategorie ženy do 56ti kg. Ve dřepu v třetím pokuse zvládla s rezervou 150 kg, čímž překonala národní rekord. V benčpresu zdolala 65kg těžkou činku, kde bohužel třetí pokus na váze 67,5kg byl nezdařený. V mrtvém tahu v prvním pokuse zatáhla 140kg, ale ze zdravotních důvodů další pokusy již neabsolvovala. Celkově tyto výtečné výsledky Kláře vynesli první místo mezi ženami v absolutním pořadí.

Jako třetí přišel na řadu Matěj Syrovátka v trojboji v juniorské kategorii do 110kg. Ve dřepu zapsal pro zranění pouze první pokus na váze 310kg, druhý se již nezdařil a třetí Matěj vynechal, V benčpresu se postaral ve třetím pokuse na 220kg o nový národní rekord a v mrtvém tahu zdolal činku 315 kg. Přes zdravotní potíže Matěj předvedl skvělý výkon, kterým se zařadil v absolutním pořadí mezi juniory na druhé místo.

V benčpresu šli na řadu Martin (kategorie do 140kg, muži) se Zdeňkem (kategorie do 100kg, muži). Zdeněk si bohužel vybral smolný den, kdy se mu zdařil pouze první pokus na váze 185kg. Zbylé dva pokusy byli bohužel neúspěšné. Martin si vedl lépe, a všechny své tři pokusy zvládl hravě a třetím pokusem v novém národním rekordu 247,5kg obsadil zaslouženě první místo absolutního pořadí.

Na závěr v mrtvém tahu se pokusil navázat Daniel jr. na úspěchy předchozích let našeho oddílu. Tentokrát v kategorii do 56kg dorostenců (13-16 let). Daník si hravě poradil se všemi třemi pokusy, které uzavřel váhou 70kg v novém národním rekordu. Ve čtvrtém pokusu si pohrával s činkou o váze 80kg, což bohužel bylo nad jeho síly. Jeho snažení mu vyneslo třetí místo absolutního pořadí mezi mladšími dorostenci.

„Nové složení našeho týmu z Varnsdorfu se předvedlo ve skvělé formě a nyní již ladíme formu na červnové mistrovství Evropy, které se bude konat na domácí půdě v Trutnově. Velké poděkování patří městu Varnsdorf, které nás tradičně podporuje, místnímu fitku OST, kde se většina z nás připravuje na závody a samozřejmě i našim rodinám a všem lidem, kteří fandili při soutěži jak na místě, tak i v online přenosu,“ řekl Jan Pianka z OST Varnsdorf.