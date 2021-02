Rok 2020 byl z pohledu plaveckého oddílu TJ Slovan Varnsdorf doslova tristní. Vlastně úplně nulový. Varnsdorfští plavci prakticky nic nestihli. Nyní zoufale čekají, až bude zase možné napustit bazény a oni se mohli vrátit ke svému milovanému sportu.

PLAVÁNÍ - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

„Je to úplně na nic. Nemáme ani jak trénovat, uvnitř se nic nesmí. Když se to na konci minulého roku na těch 14 dní povolilo, tak byla docházka na tréninky fakt výborná. Pak to ale zase zasekli, nemohli jsme dělat nic ani venku. Bazén se zase vypustil. Pro nás je to v tuhle chvíli doslova nulová sezóna. Můžeme jenom čekat na rozhodnutí vlády,“ pokrčil rameny Zbyněk Šimák, hlavní klubový trenér.