Tentokráte v hale děčínských Válečníků neduněla palubovka při sprintech od koše ke koši, ani odrazová deska po dopadech míče, ale judistická tatami po skvěle provedených chvatech. V Armex Sportcentru se totiž konal další ročník Děčínské Kotvy, jednoho z nejstarších a nejtradičnějších turnajů dětí a mládeže v České republice.

Děčínští judisté získali na domácí půdě deset medailí. | Foto: Judo DDM Děčín

Změřit své síly přijely do Děčína judistické talenty z celé republiky. Děčínští bojovníci se v ostré konkurenci rozhodně neztratili a získali pro svůj mateřský oddíl Judo DDM Děčín hned 10 cenných kovů.

Z bronzu ve svých váhových a věkových kategoriích vybojovali Jan Řešátko, Jaroslav Renc a Anežka Hartigová, stříbrní byli Tomáš Vajbar, Diana Šípková, Anna Zvolánková a Karel Hampel. Ty nejcennější, tedy zlaté, medaile si po skvělých výkonech z rukou ředitelky DDM Světluše Hochwalderové a radní Jitky Flachsové zaslouženě přebrali Jiří Jonáš, František Zvolánek a Matěj Řešátko.

VIDEO: Válečníci představí druhý dokument. Upoutávka budí respekt

Ředitel soutěže Otto Černohorský zhodnotil průběh turnaje následovně: „Letošní ročník se opravdu povedl. Byly k vidění krásné souboje, hody a samozřejmě i silné emoce, které k judu prostě patří. Důležité je, že si to všichni užili a ten, kdo byl třeba z výsledku smutný, se při řádné přípravě může radovat příště. Judo je mimo jiné i o umění přijmout prohru a tu zkušenost přetavit v příští vítězství, což je něco, co se dětem určitě hodí i do běžného života.“

„Děčínská Kotva je pro nás srdeční záležitost, mnozí z nás, dnes už veteránů, na tomhle turnaji a v této hale startovali už skoro před čtyřiceti lety. Jsem rádi, že jsme se sem mohli po letech vrátit a chtěl bych za celý náš klub poděkovat vedení děčínských basketbalových Válečníků za to, jak moc nám vyšlo vstříc. Ceníme si toho a máte to u nás, Válečníci,“doplnil předseda děčínských judistů Martin Tutko.

Jan Rokůsek