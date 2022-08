Ve druhém poločasu se Válečníci už dostali do správného rytmu, zrychlili svůj přechod do útoku a také přidali v obraně, což se ihned projevilo na skóre. Po útočném doskoku Macháče to bylo 41:40, pak Pomikálek a Kroutil trefili trojky, Pomikálek následně dal koš a Kroutil dokonce koš s faulem, takže Děčín vedl 52:43. Na hře Válečníků bylo patrné, že se už všichni dostali do pohody, obrana fungovala dobře, rozehrávač AJ Walton rozdával přesné přihrávky a mladí hráči v útoku dávali jeden koš s faulem za druhým. Navíc polskému celku se vyfauloval mohutný pivot Niedzwiedzki, jenže brzy postihl podobný osud také Martina Macha, který se v této čtvrtině nadechl k dobrému výkonu a také díky jeho bodům vedl Děčín před koncem třetí čtvrtky 65:48. Konečnou podobu průběžnému výsledku ale dali hosté, kteří snížili na 65:50. V poslední periodě se vyfauloval rovněž AJ Walton, i s tímto handicapem, ale Válečníci kráčeli za jasným vítězstvím a polský soupeř neměl šanci. Na rozdíl dvaceti bodů (80:60) zvyšoval Sertič, v závěru pak dal trenér Tomáš Grepl také šanci nováčkům Oliveru Žižkovi a Karlu Rajchlovi, kteří se šance nelekli. Žižka zapsal čtyři body a Rajchl asistenci, po které právě Žižka pečetil na 86:67.

"Po čtrnácti dnech přípravy jsme absolvovali první zápas, který jsme vyhráli, což je důležité. V prvním poločase jsme byli takoví zatuhlí, především pak v přechodu do rychlého protiútoku. Ve druhém poločase jsme ale ukázali, že jsme lepší tým a zaslouženě jsme vyhráli. Utkání ukázalo naše slabiny - útočný doskok soupeře, ztráty a střelbu z tříbodového oblouku nebo čáry trestného hodu. To jsou věci, na které se musíme zaměřit a pracovat na jejich zlepšení," řekl po zápase kouč Děčína, Tomáš Grepl, který také zhodnotil vystoupení obou nových posil Válečníků:

"Petra Macháče jsem do svého týmu velice chtěl, a to dokonce už před loňskou sezónou, ale vyšlo to až letos. Petr dnes splnil přesně to, co se od něj chce. Hlavně nám zvedne konkurenci v obraně, protože když se někomu nebude chtít pod košem bránit, budeme mít kým ho nahradit. Dnes se Petrovi dařilo také v útoku, kde nám pomohl deseti body, takže já jsem moc rád, že ho máme v týmu." A jak viděl Tomáš Grepl výkon AJ Waltona? "AJ Walton je hráč, který chce hrát, což je pro mě, jako pro trenéra, strašně důležité. Do Děčína dorazil ve čtvrtek, v pátek si zatrénoval a moc se netvářil, že by si v sobotu zahrál. Měl v nohách cestu z Ameriky a k tomu třikrát absolvoval trasu Kolín - Děčín, protože v Kolíně má přítelkyni a stěhoval si sem nějaké věci. Ovšem před zápasem přišel, že se cítí dobře, že chce hrát. Pak se sice během utkání pozvracel, když dostal ránu do břicha, ale znovu se vrátil na palubovku a ukázal, že bude platným hráčem. Hraje to, co od rozehrávače očekávám, tedy nejprve přemýšlí nad přihrávkou, až pak jde dopředu na koš."

BK ARMEX Děčín - Górnik Walbrzych 86:67

Nejlepší střelci Děčína: Pomikálek 16 (2x 3), Žikla 13 (1), Kroutil 12 (1), Macháč 10, Svoboda 9 (1x 3, 9 doskoků), Mach 9…

Nejlepší střelci Walbrzychu: Nalski 15 (4x 3), Stopierzyňski 13 (2), Marek 11 Durski 9, Niedzwiedzki 7…

Trojky 5:6, TH 15/19:15/25, doskoky 36:36 (útočné 10:15), asistence 27:21, ztráty 17:19, fauly 27:23.

Čtvrtiny: 19:20, 20:20, 26:10, 21:17

Rozhodčí: Kec Jakub, Bohata Pavel, Ulrych Lukáš

