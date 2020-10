„Chci urvat titul,“ má jasno sympatická závodnice, která si na Evropě osedlá svou čtyřkolku.

Já bych se nejprve vrátil k vašemu vystoupení v Portugalsku, kde jste v rámci závodu Světového poháru zažila opravdu hromadu věcí.

Všechny situace, které se nám tam přihodily, byly pro mě úplně nové. A to se snažím připravit úplně na všechno. Tenhle závod mě doslova vyškolil od A do Z.

Co bylo nejhorší? Závod se o týden odložil a váš celý tým musel čekat. Pak přišla ta otrava z jídla.

Rozhodně otrava jídlem. V samotném závodě jsem nebyla schopná soustředit se na sto procent. Hodně jsem se s tím rvala. Nebylo fakt moc příjemné zvracet skoro v každé zatáčce. Tolikrát jsem si v závodě snad helmu nesundavala (smích). Samotné čekání bylo příjemným zpestřením. Nejhorší bylo vybojovat si dovolenou. A to nejen u mě, ale hlavně u mechaniků. Všichni jsme si museli před přesunutím nadiktovat dovolenou. Naštěstí vše klaplo a zaměstnavatelé to pochopili.

Dojela jste na třetím místě, mezi ženami to byla první příčka. Přesto jste byla z výsledku zklamaná.

Jsem stále zklamaná. Zase si ale musím vyložit karty. S tím, jak mi bylo špatně, to prostě lépe nešlo. Už bych jela za hranou toho, co jsem byla schopna uřídit. Těším se na další závody, dám si ale pozor, abych nejedla v místním cateringu.

Jaký je pro vás zatím letošní rok?

Jedním slovem nevyzpytatelný.

Koronavir zasáhl do života mnoha sportovců. Jak je to u vás?

Je to obrat o 180 stupňů. Všechno je naruby. Všechny přípravy se musely změnit, místo zápolení na čtyřkolce jsem v létě běhala OCR závody. A byl z toho titul vicemistra Evropy v centrální evropské části Spartan Race ve své věkové kategorii. V dalších běžeckých závodech jsem pravidelně končila na „bedně“.

Ale závody na čtyřkolce to jen těžko nahradí, co?

Tak na to snad ani nemusím odpovídat.

V listopadu vás čeká závod ve Španělsku. O co přesně jde?

Jde o závod Mistrovství Evropy FIM Baja, ve Španělsku se pojede předposlední podnik. Příprava je opravdu důkladná. Hned poté přejíždíme do Portugalska na další evropský závod. Bude to náročné, jelikož tam bude jenom týdenní odstup. Nesmíme nic rozbít.

Jak probíhá aktuální příprava?

Drtím kilometry na portugalských tratích. Dostávám do sebe rychlost a učím se číst místní terén s roadbookem. Trénovat musí i mechanici, simulujeme průjezdy z jednotlivých etap. Techniku v daném čase opraví a jedu zase dál.

Hádám, že cíle pro oba závody jsou vysoké.

Chci urvat titul.

Jak zvládáte vládní opatření? Nesmí se do restaurací, kin, divadel, omezení se týká i vycházení z domovů.

Rallye jezdci jsou zvyklý být sami. Na závodech jste sám a vše řešíte sám. Ani mi to moc nevadí, navíc trénuji a jezdím. Takže pro mě se toho moc nezměnilo. Jediné, co mi chybí jsou moje holky z „Blonďatého komanda“, se kterými závodím v běžeckých závodech. Pravidelně jsme spolu trénovaly.

Souhlasíte s opatřeními kvůli pandemii koronaviru?

Je to těžké soudit. Respektuji všechna nařízení. Asi vědí co dělají.