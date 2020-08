„Proti loňské vydařené úrodě 27 kousků je to sice výrazný pokles, ale často jen kousek štěstí chyběl k vylepšení dalších jedenácti umístění na nevděčném čtvrtém místě. Na tomto ústupu se podepsal především odchod dosavadních opor do kategorií dospělých a také přestup úspěšných benjamínků mezi žáky,“ řekl vedoucí a trenér TJ Kajak Děčín Tomáš Charvát.

Dobrou zprávou pro budoucnost děčínské kanoistiky je nejen to, že se nadějná skupina loňských benjamínků slušně prosazuje i po přestupu do vyšší kategorie, a i když to na medaile zatím nestačilo a postupně navazuje na své minulé úspěchy mezi začátečníky, ale také to, že v nejmladších kategoriích 10-12ti letých se již formuje další šikovná skupinka.

Stejně tak letos vypadly dříve výrazné medailové příspěvky dua Zárubová - Havlová. „Obě si letos v prvním roce mezi ženskou elitou zajistily po jednom cenném kovu, přičemž především bronz Kateřiny Zárubové z nejprestižnějšího závodu singlů na 500 metrů byl velmi příjemným a nečekaným překvapením,“ pochvaloval si Charvát.

Adéla Házová ve své poslední juniorské sezoně brala tři zlaté ze všech deblů a tři stříbrné ze všech singlů. „Stala se tak jednou z nejúspěšnějších děvčat v celém víkendovém programu,“ doplnil.

Překvapivě a zcela zaslouženě ovládl s výrazným náskokem kilometr žáků Jindra Florián a také Lenka Hrochová v závodech masters nezaváhala a veze si do Děčína dvě zlata z obou singlů. Po roce se znovu vrací na stupně vítězů Karolína Válková v benjamínkách a ve stejné katagorii si krásné stříbro vyjela také Ema Zelinková. V závodě juniorských čtyřkajaků se představila čistě děčínská sestava a po pěkném výkonu si dojela pro bronzovou medaili.

„Nyní čeká většinu závodníků zasloužený krátký prázdninový odpočinek a během srpna již začíná další příprava na podzimní sezonu, kam se přesunul téměř všechny jarní soutěže. V tomto období bude také čas na doplnění stávajících posádek a mládežnických družstev, proto během září v loděnici na Starém Městě rádi přivítáme děvčata ročníků 2008-2010 a chlapce 2009-2011, kteří mají zájem vyzkoušet tento zajímavý i když náročný sport,“ dodal Charvát.

Přehled výsledků:



1.místo

K1 vet 500m Lenka Hrochová

K1 vet 200m Lenka Hrochová

K1 žci 1km Jindřich Florián

K2 jun 500m Adéla Házová – Gabriela Hermely

K2 jun 200m Adéla Házová – Gabriela Hermely

K2 jun 1km Adéla Házová – Gabriela Hermely



2.místo

K1 jky 500m Adéla Házová

K1 jky 200m Adéla Házová

K1 jky 1km Adéla Házová

K1 bky 200m Ema Zelinková



3.místo

K1 ž 500m Kateřina Zárubová

K1 bky 500m Karolína Válková

K1 bky 200m Karolína Válková

K4 jun 500m Čestmír Dvořák – Jan Šulitka – Vladimír Cerman – Heřman Florián

C4 ž 500m Kristýna Havlová – Lenka Kotková – Denisa Janáčková – Monika Vyoralová



4.místo

K1 bci 1km A.Podzimek

K2 ž 500m K.Zárubová – K. Mílová

K2 ž 200m K.Zárubová – K. Mílová

K2 žci 1km J.Florián – C.Živný

K4 ž 500m K.Zárubová – A.Házová – G.Hermely – L.Herzánová

K2 jun 1km J.Šulitka – V.Cerman

K1 ž 1km K.Zárubová

K1 bky 500m R.Bromová

K1 jun 200m J.Šulitka

K1 žci 200m J.Florián

K2 jun 200m Č.Dvořák – J.Remuta



5.místo

K1 ž 200m K.Zárubová

K1 bky 200m R.Bromová

K2 jun 500m J.Šulitka – V.Cerman

K2 bky 500m R.Bromová – V.Pavlišová

K2 žci 500m Florián J. – C.Živný

K2bci 500m S.Sýkora – N.Poddubnyi



6.místo

K4 žáci 500m J.Florián – M.Tonder – C.Živný – V.Kopecký

K1 bky 500m E.Zelinková

K1 bci 500m K.Štulík

K1 jun 500m J.Šulitka

K1 jun 1km V.Cerman

K2bci 500m Š.Linc – A.Podzimek

K2 jun 200m J.Šulitka – V.Cerman

K2 jun 500m Č.Dvořák – J.Remuta