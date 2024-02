Povedlo se, děčínští florbalisté si i v další sezoně zahrají divizi. Setrvání ve čtvrté nejvyšší soutěži si zajistili v posledním zápase, ve kterém porazili chomutovskou rezervu v divokém zápase 15:6.

Děčínští florbalisté nakonec divizi zachránili. | Foto: FBC DDM Děčín

Děčínu navíc do karet nahrála porážka Teplic, které společně béčkem Ústí a pražským Olympem do regionálních soutěží. „Věděli jsme, že Chomutov už prakticky o nic nehraje, přesto jsme tam na začátku měli okénka v obraně, rozehrávali jsme se pomaleji. Zlom přišel ve druhé třetině, dali jsme dva góly v oslabení a soupeři odskočili,“ řekl děčínský florbalový trenér Petr Miško.

Na dálku samozřejmě sledoval utkání Teplic. „Teplice po dvou třetinách vedly 7:3, kdyby vyhrály, tak bychom sestoupili. Naši kluci přitom hráli skvěle, byl jsem zoufalý a nevěděl, jak bych jim řekl, že by nám to bylo k ničemu,“ zakroutil hlavou.

Jenže v Teplicích se v poslední třetině děly věci. Wizardi předvedli uragán, závěrečné dějství vyhráli 8:1 a nakonec vyhráli 11:8. „Tohle už jsme klukům řekli, naše utkání jsme pak dohráli v klidu. Všichni si odvedli to, co měli. Na střídačce byla od začátku cítit pozitivní atmosféra. Poprvé v sezoně jsme vlastně utekli ze sestupových pozic,“ usmál se.

Pro Děčín je to sezona, ze které plyne ponaučení. Miško to moc dobře ví. „Nesmíme si nic nalhávat. Kdybychom tady neměli kluky z České Lípy a Vojtu Kleina, který je srdcař a jezdil až z Pardubic, tak bychom divizi nezachránili. Minulý rok jsme si pomáhali právě kluky z Teplic, řešili jsme to ale daleko dříve a nakonec jsme sezonu prohráli v pohodě. Teď se nám pomalu zavíraly dveře, ale ještě jsme tam stihli do mezery vrazit botu,“ zdůraznil.

I přes setrvání v divizi Petr Miško jako trenér dospělých končí. „Je to tak, končím na 99 procent. Bavili jsme se o tom s vedoucím klubu Tomášem Štěpánkem. Dohodlo se, že si to vezme on, pokud tedy nenajde někoho jiného,“ prozradil.

Zdroj: FBC DDM Děčín

Bývalý brankář ale v klubu samozřejmě zůstává, nadále se bude věnovat mládeži. Zůstává šéftrenérem, starat se bude o přípravky, starší žáky a dorost. „Určitě mi to dalo nějakou zkušenost a ve finále mě to i posunulo. Na druhou stranu jsem zjistil, že trénovat divizi je pro mě asi limit. Byl jsem trenérem čtyři, pět let, ale vlastně jsme se nikam neposunuli. Teď do vyzní blbě, ale snažil jsem do kluků dostat hodně florbalu. V našich podmínkách to ale asi není správná cesta,“ pokrčil rameny.

Jak už bylo řečeno, Děčín, stejně jako řada dalších týmů, bude v další sezoně spolupracovat se spřátelenými kluby. „Máme tady Českou Lípu, uvidíme, jak to bude pokračovat po sezoně. Další variantou jsou právě Teplice a nebo také rezerva Ústí, kde jsme se už domlouvali s šéftrenérem Karlem Klímou,“ dodal.

