„Jsme neskutečně nadšení a šťastní. Pro nás je to super výsledek, který jsme nečekali. Chtěli jsme poprvé v historii postoupit ze základní skupiny. Bylo jasné, že základem bude, porazit Zlín. To se povedlo,“ pochvaloval si Marcel Mikolášek, vedoucí celku FUTSAL Varnsdorf a hlavní organizátor celého finále.

„Díky tomu jsme se kvalifikovali do Španělska, kde se bude hrát Pohár vítězů pohárů,“ doplnil.

Varnsdorfu klapla i organizace celého finále. Kaňkou byla pouze neúčast Rudolfova. „To nás samozřejmě mrzí, ale nedá se nic dělat. Organizace ale jinak klapala na jedničku. Pochvalovali si to i delegáti, přišlo hodně fanoušků, nechyběly bubny. Sehnali jsme krásné ceny, týmy se mohly pořádně najíst a napít. No, prostě se to povedlo,“ culil se Mikolášek.

Severočeši se tak procpali ze skupiny, klíčem bylo vítězství nad Zlínem. V semifinále pak Varnsdorf rozstřílel České Budějovice 9:2!

„Věděli jsme, co bychom měli na Budějovice hrát. Vyšlo to, nasázeli jsme jim pěkný ranec,“ usmál se Mikolášek.

Finálové utkání mělo daného favorita v několikanásobném českém mistru. Prognózy však vzaly za své již po jedenácti minutách, kdy se domácí ujali již dvoubrankového vedení. Nejdříve se prosadil Šindelář a po něm Bulejko. Do šaten se tak odcházelo za dvoubrankového vedení domácích futsalistů.

Ve druhé půli zavelel k velkému obratu svojí trefou nestárnoucí Petr Šnídl. Po půlhodině hry Chemcomex otočil vývoj utkání po brankách Fichnera a Zapletala. V závěru přidal čtvrtou branku Pražanů neudržitelný Šnídl. Domácí v samotném závěru korigovali na 3:4. Přesto odehráli s vítězem základní části CL skvělé utkání a nebyli daleko od cenného skalpu.

„Myslím si, že za svůj finálový výkon se nemusíme stydět. Když jsme vedli 2:0, tak tam soupeř poslal to nejlepší. Hodně byl znát zkušený Petr Šnídl, kapitán reprezentace,“ zdůraznil vedoucí varnsdorfského celku.

Pořádající tým tak jasně ukázal, že se může v pohodě měřit s celky, které hrají Celostátní ligu v sálové kopané. „No, je pravda, že nám předseda svazu, Milan Semmler, nabízel účast v lize. Když viděl naše výkony, tak řekl, že můžeme hrát v klidu do čtvrtého místa. Kluci z týmu by na to slyšeli, zápasy se hrají v sobotu večer. Nebyly by to ani moc hříšné peníze. Takže ano, uvažujeme o tom, že to příští rok zkusíme. Zatím je to tak osmdesát ku dvaceti. Rozhodnout se musíme do léta,“ dodal Marcel Mikolášek.