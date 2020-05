Start uplynulé sezóny v děčínském podání vypadal skvěle. Čtyři výhry v úvodních čtyřech zápasech znamenaly posun do čela divizní tabulky. Po prohře s pražskou Slavií přišla řada nevyrovnaných výkonů a kolísající výsledky. Ty provázely svěřence Zdeňka Vážného prakticky v celém průběhu základní části. Šest bodů z posledních tří zápasů ale nakonec stačilo Děčínu na postup do prvního kola play-up ze čtvrtého místa ze skupiny, kde se střetl s Hradcem Králové.

I přes vyrovnanou hru na svého soka z východu Čech děčínští nestačili. Prohráli 0:3 (6:5p, 9:8p, 7:5). „Prohra 0:3 na zápasy je pro náš celek poměrně krutá,“ povzdychl si Vážný. Všechna utkání přitom byla vyrovnaná. Ve dvou případech se rozhodovalo až v prodloužení. V nich byl ale úspěšnější Hradec. „Vzhledem k cílům musíme sezónu hodnotit pozitivně. Do týmu bylo navíc začleněno několik nových hráčů, převážně juniorů. Na jejich zlepšení můžeme v následující sezóně stavět,“ dodal děčínský trenér.

Do nové sezóny vstoupí Děčín se změnou na trenérském postu. Hrajícího kouče Zdeňka Vážného vystřídal Petr Miško, bývalý brankář Predátorů. Ten byl v uplynulém ročníku povolán zpět do brány poté, co se oba gólmani A týmu v polovině soutěže rozhodli pověsit florbal na hřebík.

Velkou ztrátu pro tým znamená odchod historicky nejlepšího střelce klubu Petra Bořuty do florbalového důchodu. Během svého působení v Děčíne zaznamenal celkem 428 kanadských bodů. Z toho vstřelil 269 gólů a přidal 159 asistencí. Ve své poslední sezóně si připsal 33 kanadských bodů za 22 branek a 11 asistencí.

Petr Bořuta

Přezdívka: Bořič

Číslo: 16

Věk: 34

Post: útočník

Kanadské body: 428 (269 gólů, 159 asistencí)

Rozlosování divizní soutěže pro sezónu 2020/2021 proběhne 14. června v Brně.

TOMÁŠ SECKÝ