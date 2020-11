Divizní florbalisté z Děčína si v nové sezóně moc soutěžních zápasů neužili. Predátoři sehráli čtyři utkání, ve kterých vybojovali deset bodů a v tabulce jsou na pátém místě. Na konci října se soutěž přerušila, od té doby florbalové soutěže stojí.

Petr Miško (vlevo) při utkání florbalové divize proti pražské Slavii. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Když už by se něco rozjelo, tak Superliga. Ale to taky nevidím reálné. Český florbal je připravený soutěže protáhnout. Do května, nebo do června. Pokud to tak bude, tak únor a březen bude zápasově nahuštěný. Z toho se asi zblázníme, bude to masakr. Samozřejmě nesmíme zapomenout na dětské kategorie,“ řekl kouč děčínských florbalistů Petr Miško.