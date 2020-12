Na Děčínsku se tak k tréninku můžou vrátit mimo jiné florbalisté, hokejisté, nebo mladí basketbalisté. Deník oslovil jednotlivé trenéry a poprosil je o reakci na vládní nařízení. „Musíme respektovat vládní nařízení. Ale můj soukromý názor je, že to je děsná blbost,“ kroutil hlavou hlavní trenér mládeže HC Děčín Ondřej Michálek. „ Děti ve zvýšené fyzické aktivitě ventilují více kyslíku. V roušce se logicky více zadýchají. Mám i trochu strach, abychom nemuseli řešit nějaké stížené stavy jednotlivých dětí. Mám přání, aby si vláda vyzkoušela jeden hodinový trénink v roušce. Z hlediska epidemie to je asi dobře, ale z hlediska zdraví je to špatně,“ má jasno.

Michálek je ale rád, že se hokejové děti po dlouhé pauze dostanou opět na led. „Skupiny budou rozdělené, aby na ledě bylo devět dětí a trenér. My jsme rádi, že můžeme vůbec na led,“ dodal.

Florbalový klub FBC DDM Děčín má pod svými křídly také hromadu dětí. „Za prvé jsme rádi, že můžeme oficiálně trénovat. Roušky? Musíme se chovat podle nařízení. Tréninky budou nastaveny tak, aby byly méně náročné. Budeme dělat časté pauzy na pití, aby si děti mohly roušky sundat. Ale zároveň budeme dodržovat rozestupy. Organizačně se to zvládnout dá,“ zdůraznil florbalový trenér Petr Miško.

Sám vzápětí připustil, že na trénink nemusí dorazit úplně všichni. Samozřejmě se může stát, že dítě na trénink nepustí rodiče. S tím nic nenaděláme. Věřím, že to trénování v rouškách nebude dlouhodobé a nařízení o sportování v rouškách se co nejdříve zruší. Je to kravina,“ mávl Miško rukou.

Basketbaloví Válečníci už po restartu odehráli několik ligových utkání. Na palubovku se může vrátit také děčínská basketbalová mládež. „Předně jsem rád, že se můžeme vrátit do haly. Tréninky venku jsme nebyli z praktických důvodů schopni obsáhnout. V běžném režimu plně využíváme dvě haly od půl třetí do půl desáté a další tři tělocvičny. To vše několikrát v týdnu. Venku se teď dalo trénovat nejdříve od 15 hodin a v půl páté je tma. Oproti jaru je to velmi náročná situace. Dětem dochází motivace a udržují se ti nejsilnější,“ řekl Robert Landa, šéftrenér mládeže BK ARMEX Děčín.

„Dle možností upravíme rozvrh. Zkrátíme tréninkové jednotky na hodinu, chceme obnovit týmy a jsme schopni trénovat individuálně na dovednostech v deseti dětech. Roušky musíme zvládnout. Respektujeme nařízení vlády a hlavně se nechceme vrátit zpět do října a znovu zavřít,“ konstatoval Landa, který se ještě vyjádřil k případnému riziku při sportování v rouškách. „Jestli můžou operující lékaři a sestry strávit v rouškách „celý život“, hodina na tréninku třikrát týdně nikoho nezabije. Upravíme zátěž, bude to prakticky bez běhání, zvládnout se to musí.“