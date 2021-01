Jen tři hokejisté v historii nejvyšší soutěže prolomili hranici 1200 zápasů. Tuhle metu překonali legendární obránci Petr Kadlec (1250) a František Ptáček (1210). A teď se k nim přidal Viktor Hübl.

„To, jak dlouho hraje a jaké výkony podává, je vizitka dokonalého profesionála. Je pod obrovským psychickým tlakem, protože by měl táhnout mančaft. A i ve 42 letech je stále nejlepší. Sezonu po sezoně to dokazuje, to značí jeho výjimečnost,“ vysekl poklonu svému bývalému spoluhráči Michal Trávníček.

Čtyřicetiletý bývalý dlouholetý kapitán Litvínova patří mezi extraligové tisícovkaře. V Litvínově strávil 21 sezon a v nejvyšší soutěži odehrál 1061 mačů. Právě Trávníček byl před dvěma dekádami na prahu Hüblovy výjimečné kariéry.

„V sezoně 98 jsme společně nastoupili k našemu prvnímu extraligovému zápasu,“ vzpomíná velký bojovník. V té době hokejovou dlouhověkost neřešil. „Když je vám 18, 19 let a vidíte kolem sebe pětatřicetileté hráče, připadají vám hrozně starý. No a teď je vám přes 40 a furt hrajete. Na začátku kariéry ale nemyslíte na to, že to budete drtit ještě za dvacet let."

Pokud Hübl vydrží ještě jednu sezonu a přidá 51 zápasů, stane se absolutním rekordmanem – železným mužem extraligy. „Moc bych mu to přál, ale hráč překonání nějakého milníku nevnímá, že by si dělal čárky, takhle to není.“

Voušáč Trávníček, který teď válčí za prvoligové Ústí nad Labem, je smířený s tím, že na rozdíl od Hübla žádný extraligový start nepřidá. „Jsem hráč Boleslavi, ale jsem tam hodně vzadu v záloze. Nemyslím si, že by to tam hořelo a museli by mě povolat,“ chechtá se.