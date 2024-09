„K jubileu jsme si objednali skvělé počasí. A protože se správná cyklistická Grand Tour neobejde bez záběrů z výšky, bude se tentokrát i nad pelotonem Tour de Zeleňák vznášet helikoptéra. Tak získáme unikátní záběry, které budou moct fanoušci sledovat jak v přímém přenosu na webu, tak na velkoplošné obrazovce na náměstí v Rumburku. Tam navíc spolu s námi závod doprovodí slovem někdejší juniorská mistryně světa na silnici i v segmentu horských kol Tereza Huříková,“ líčl s nadšením ředitel závodu Jan Novota z pořádajícího sportovního oddílu Mandavan.

Živo bude v Rumburku už od středy, kdy proběhne od 17 hodin Malý Zeleňák – oficiální společná projížďka tratě, do níž se může zapojit kdokoliv a pojmout ji třeba jako trénink. V pátek se v kavárně Bohemian Coffee House od 17 hodin uskuteční druhý ročník Cyklofestu a v neděli pak je na programu závěrečná společná vyjížďka Národním parkem České Švýcarsko.

Zlatým hřebem ovšem bude samotný sobotní závod zařazený do seriálu České unie sportu Tipsport Sportuj s námi. Cyklisté si mohou zvolit ze dvou variant – Zeleňák měří 54 km, Obr Zeleňák 106 km, přičemž Šluknovský výběžek obkrouží hned dvakrát. Start proběhne z Lužického náměstí v Rumburku ve vlnách, které budou vyrážet od 9,53 h do 10,05 h. Místní specialitou jsou kategorie historických kol s pevným převodem a klasických silniček starších třiceti let s ocelovým rámem, řazením na rámové trubce a klipsnami s koženými řemínky. O traťové rekordy se poperou majitelé současných silničních kol a chybět nebudou ani kategorie MTB a koloběžky.

„Pro vítěze máme připravené trofeje, druhý a třetí v pořadí dostanou medaili a všichni se mohou těšit na bohaté věcné ceny sportovního charakteru. Rád bych ještě podtrhl bohatý doprovodný program, V sobotu se uskuteční dvouhodinový koncert kapely Rammstein Revival, který na Lužické náměstí přinese rovněž neskutečnou ohnivou show k nerozeznání od německého originálu,“ upozornil Jan Novota.

MICHAELA KRATOCHVÍLOVÁ