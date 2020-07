Není potřeba vysvětlovat, proč se s otevřením registrací tolik otálelo. „Současná situace nás, i přes divoké jaro, naplňuje optimismem. V tuto chvíli se může Zeleňák konat v plném rozsahu. Snad to do 5. září vydrží. Přípravy jsou v plném proudu“, zmínil na úvod ředitel závodu Jan Novota a dodal, že „nějaké“ změny nás přesto čekají.

Ta hlavní bude ne zrovna zanedbatelná výluka na trati. Kvůli celoroční rekonstrukci silnice II/265 se účastníci nebudou moci projet Mikulášovicemi a Brtníky, takže se okruh zhruba o dva kilometry prodlouží a poslední kopec bude velmi zajímavý.

Zdroj: Zdroj: Jan Novota„Letos se těším na spolukomentování přímého přenosu naším ambasadorem RoadCupu Petrem Benčíkem, který se rád podívá do rodného kraje. Po ranním závodním stresu si odpočineme u podvečerního kulturního programu, který bude znovu velmi atraktivní, takže neváhejte přijet už v pátek, vyzvednout si v klidu číslo, zajít do dobré kavárny, v sobotu si užít celý den až do půlnoci a ráno si dát na vyjetí švih do Národního parku,“ doplňuje Jan Novota.

Simona Davídková, ředitelka trati a bezpečnosti závodu upozorňuje: "Oproti loňským početným zúžením na trase to vypadá letos pouze na jedno a to v obci Království, kde se dělá nový most. Dále bych chtěla upozornit, že v úseku od šluknovského náměstí po železniční přejezd Velký Šenov bude obousměrný provoz pro závodníky, silnice bude tedy rozdělena kužely a bude zde zákaz přejíždění do druhého pruhu. Porušení této instrukce bude znamenat vyloučení ze závodu. Neoznačená vozidla budou moci jet pouze ve směru ze Šluknova na Lipovou a to za skupinami závodníků bez možnosti předjíždění, v opačném směru pouze označená mechanická vozidla závodníků. Přibude nám na trase další železniční přejezd, a to mezi Vilémovem a Velkým Šenovem. Nezastavení při signalizaci či neuposlechnutí regulovčíka bude rovněž znamenat vyloučení ze závodu."

Registrace se otevřela 1. července. Nezapomeňte na to, že limit je pouze 700 účastníků, protože více závodníků se na Lužické náměstí prostě nevejde. Více o závodu - www.zelenak.cz