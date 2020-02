Místo toho se v roce 2020 pojede 33. ročník, už ale pod vedením jiného nadšence pro cyklistiku. A zřejmě s řadou zajímavých novinek.

Je jím Jan Novota – závodník, trenér a také duše jednoho z největších amatérských závodů v Česku Tour de Zeleňák, který na Šluknovsku probíhá defacto na stejných tratích jako Tour de Feminin.

„Už před pěti lety tam byl určitý náznak převzetí. Nakonec to nedopadlo. Když jsem se dozvěděl, že by závodu hrozila pauza, tušil jsem, že by to pro něj mohla být poloviční smrt. Tak jsme se Simonou Davídkovou (zkušená cyklistická rozhodčí – pozn. autora) vyvolali jednání a nabídli pomocnou ruku s organizací dalšího ročníku. Při schůzce ale Jirka bez většího přemýšlení rozhodl, ať si závod vezmeme pod sebe,“ řekl Novota.

Letos se tedy pojede závod, který je od roku 1988 spojený s Krásnou Lípou, ve dnech 2. až 5. července.

„Neváhal jsem, byť jsem se do toho nehrnul. Už teď vlastně nevím, co dříve. Ale stejně, jako u Zeleňáku jsem prostě nechtěl, aby ten závod skončil. Čas je můj největší nepřítel. Bude to náročné, na druhou stranu si myslím, že to prostě zvládneme, protože jinak to ani nebude možné,“ podotkl s úsměvem.

ODPADNE ASI SOBOTNÍ DOPOLEDNÍ ČASOVKA

Sám moc dobře ví, že Jiří Vích nasadil v roli ředitele závodu vysokou laťku. „Jeho celoživotní práce nesmí přijít vniveč. Pan Vích zůstane navždy čestným ředitelem Tour de Feminin. Moc dobře vím, že tohle bude na organizaci daleko těžší, než Zeleňák. Ale taky věřím, že bude hodně věcí shodovat,“ zdůraznil.

Vzápětí ale prozrazuje první a asi nejvýraznější novinku. Už letos dojde na zkrácení počtu etap z pěti na čtyři ve čtyřech dnech. Závodní dny čtvrtek až neděle zůstanou. Odpadne tak s největší pravděpodobností sobotní dopolední časovka, po níž se v okolí Rumburka jela ještě jedna odpolední etapa.

„Z vlastní zkušenosti vím, jak moc náročná ta sobota pro holky byla. Vstávaly brzo ráno, protože v 10 hodin už startovaly. Pak lehký oběd, odpolední etapa, ta končila večer. Večeře ve 22 hodin, protože tělo se muselo uklidnit, masáže se často ani nestihly. Servisáci nestačili dělat kola, protože v neděli ráno se už zase jelo. Navíc i organizátoři byli v ten den v zápřahu až 14 hodin,“ vysvětlil.

Začínat by se mělo podvečerním prologem (krátkou časovkou), páteční dopolední etapa se pak pojede až odpoledne . Důvod? Divácká kulisa nebyla dopoledne zrovna ideální. „Oprava páteřní silnice číslo 265 vedoucí skrz Šluknovský výběžek naplánovaná právě na červencový termín závodu nás opravdu velmi omezuje. Tak minimálně letos budou etapy spíše okruhové,“ upřesňuje Novota.

PROPAGACE A BEZPEČNOST

A co další inovace? Jan Novota, rodák z Varnsdorfu, už jistě nápady v hlavě má. Na plno je ale nechce prozrazovat. Zatím. „Přeci jen se s tím seznamuji. Nejprve si ho chceme prožít a teprve později si začít se závodem více hrát. Nicméně letos chceme zapracovat především na propagaci a bezpečnosti závodu. Fotoreportáže, velkoplošné obrazovky minimálně na víkendové etapy. To bychom měli zvládnout už letos,“ má jasno.

Také by chtěl i živý přenos etap přes internet, to si ostatně s úspěchem vyzkoušel při uplynulých dvou ročnících Zeleňáku, kdy závody pokaždé doprovodili svým komentářem zkušení experti „O propagaci chceme jednat i s Českou televizí, hojně využívané budou pochopitelně i sociální sítě. Navíc každá závodnice by měla mít při etapě svůj vlastní čip, čímž se podstatně zrychlí zpracování výsledků,“ poukázal na nové trendy Tour de Feminin.

Aby vše klaplo na výbornou, už teď dává dohromady svůj organizační tým. Delegování činností na jiné byla totiž podle Novoty slabina předchozího ředitele. „Jirka jedenáct měsíců připravoval v podstatě celý závod sám, až v poslední fázi si sestavil tým. To už ale podle mě bylo pozdě. My to postavíme jinak. Já budu ředitelem organizačního výboru, Simona Davídková ředitelkou samotného závodu. K ruce budeme mít asi šest vedoucích jednotlivých úseků. Například trať, ubytování, ceremoniál, sekretariát, a tak dále. Každý z nás si bude řídit své úseky za pomocí nekonečného množství dobrovolníků, bez kterých by závod nemohl existovat,“ pokýval hlavou.

A ještě jednou zmínil zakladatele a otce jednoho ze dvou ženských etapových závodů v Česku (tím druhým je jarní Gracia Orlová) Jiřího Vícha. To v souvislosti se samotným názvem podniku, který se stal trvalou součástí každoročních akcí v Ústeckém kraji. „Já kdekoliv dnes zaklepu na dveře a řeknu heslo Tour de Feminin, tak se okamžitě ozve „áá, pan Vích je tady“," uzavírá se smíchem Novota.

Částečně čerpáno z webu www.roadcycling.cz