"Situace nejen ve sportu je velmi nepřehledná. Každým týdnem se pravidla mění a jen těžko můžeme predikovat, co se bude dít začátkem července. Omezení je celá řada a my nechceme dělat kompromisy! Po sportovní stránce byl závod skvěle připraven. Bohužel si ale musíme počkat na další rok", smutně přiblížil situaci ředitel organizačního výboru Jan Novota.

Ředitelka závodu Simona Davídková doplňuje: "Moc jsme se na organizaci věhlasného UCI závodu těšili, rádi jsme po předchozím organizačním týmu převzali odpovědnost udržovat a možná i vylepšit dlouholetou tradici mezi ženami oblíbeného závodu. Je velká škoda, že nám to COVID-19 takto znemožnil. Bohužel místní podmínky neumožňují závod přesunout na pozdější období, proto se budeme těšit na ročník 2021.“

Závod by v dalších letech rozhodně neměl letošním zrušením nijak utrpět. „V době koronavirové to problém nebude, protože takhle trpí úplně všichni na celém světě. Horší by bylo, kdyby sezóna byla normální, ale Tour de Feminin by nebylo,“ zdůraznil Novota.

Finanční újma není pro organizátory velká. Naštěstí. „Malinko jsme tratili, ale stopli jsme to právě v době, kdy už se mělo začít utrácet,“ přiblížil.

Čas, který organizátoři věnovali letošnímu ročníku, se „přenese“ do dalšího ročníku, který se bude konat příští rok. „Trochu nás mrzí, že přípravy letos přijdou vniveč. Ale tak 80% toho času přeneseme do dalšího roku. A díky tomu to bude lehčí,“ dodal s úsměvem.