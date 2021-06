Třiatřicátý ročník se pojede od čtvrtka 8. do neděle 11. července 2021 v oblasti Šluknovského výběžku, Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor. Závodnice během čtyř dnů absolvují 340,6 kilometrů a projedou 33 obcemi okresu Děčín. Závod je zároveň zařazen do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje a je také regionálním produktem Českosaského Švýcarska.

Podnik je od roku 1990 zařazen do kategorie Women Elite UCI 2.2. Díky novému titulárnímu partnerovi se letos oficiálně jmenuje Škoda Auto Tour de Feminin.

Tváří závodu byl od jeho vzniku v roce 1988 coby hlavní organizátor a ředitel pan Jiří Vích z Krásné Lípy, který ho založil pro svou dceru a úspěšnou reprezentantku přelomu 80. a 90. let Šárku. Po jejím skonu v roce 2018 se závod jede rovněž jako Memoriál Šárky Víchové-Peškové.

Vích v roce 2020 závod předal nové generaci organizátorů ze spolku Mandavan pod vedením Jana Novoty. Vích je nově čestným ředitelem závodu.

Kapacita pelotonu je 176 závodnic, což je limit UCI. „Už od ledna máme přihlášky maximálního počtu 29 týmů, za každý tým může jet až šest závodnic,“ říká Jan Novota. Dosud nejvíc cyklistek jelo Tour de Feminin v letech 2016 a 2017 - celkem 182.

„Už teď víme, že některé týmy kvůli covidové situaci musely účast odřeknout, proto jednáme s náhradníky,“ dodává Novota. Tradičně se očekává účast například polských, německých či nizozemských družstev.

Česko budou reprezentovat týmy Dukla Praha a Team CykloTrener. Diváky ze Šluknovského výběžku určitě potěší start místních rodaček - dvojčat Adriany a Viktorie Marschnerových či Ivany Loubkové.

Ve hře je ale ovšem jedno velké české jméno. „Jednáme o startu Martiny Sáblíkové,“ prozradil Novota. Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení má několik titulů z domácích cyklistických šampionátů, na severu Čech už dvakrát závodila. V roce 2014 dojela celkově druhá za Američankou Briannou Walleovou, vyhrála časovku a získala modrý trikot nejlepší vrchařky. V roce 2012 závod nedokončila. Podnik je poslední přípravou před olympiádou v Tokiu. „Spolu s ženským Girem d´Italia je to pro případné olympioniky v pelotonu poslední možnost, jak se před olympiádou rozzávodit,“ dodává Novota. Závod se letos jede jako čtyřetapový, poprvé od roku 1994. Začíná 13kilometrovou individuální časovkou se startem a cílem v Krásné Lípě. I druhá etapa začíná a končí v Krásné Lípě. Třetí startuje a končí v Rumburku, závěrečné dějství odstartuje ve Varnsdorfu a skončí v Krásné Lípě, která je tradičním hlavním centrem závodu. „Hlavními parametry závodu jsou atraktivní a reprezentativní prostředí, propagace Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor, gradující obtížnost etap. Věříme, že závod bude pro diváky oproti předchozím ročníkům ještě víc atraktivní. Pokud to podmínky dovolí, rádi bychom po každé etapě uspořádali pro diváky také zábavný kulturní program,“ upřesnil Novota. Novinkou bude rovněž velkoplošná projekce v prostoru cíle a přímý přenos z každé etapy vysílaný přes internet. Ten si organizátoři už třikrát vyzkoušeli na Tour de Zeleňák - největším amatérském cyklistickém závodě pro více než 700 cyklistů, který ve Šluknovském výběžku jezdí na prakticky stejných silnicích a cestách. „Přenosy se osvědčily a lidi to bavilo, měli jsme ohlasy i ze zámoří. Těšíme se, že i tímto způsobem zpropagujeme ženskou cyklistiku,“ usmál se Novota. Závod bere i pro sebe jako velkou zkoušku. „Je to pro mě určitě největší výzva, už několik týdnů špatně spím,“ říká Novota s humorem. „Snad to ale všechno zvládneme. Držte nám palce,“ dodal. Základní parametry: Škoda Auto Tour de Feminin, Memoriál Šárky Víchové-Peškové 33. ročník, 8.-11. července 2021 Celková délka tratě: 340,6 kilometru 1. etapa 13 km: Časovka 8.7. 2021 16.00 Okruh Rumburské vzpoury start-cíl: Krásná. Lípa – Doubice - Kr. Lípa 2. etapa 102 km: 9.7. 2021 15.00 Národním parkem start-cíl: Krásná Lípa - Krásná Lípa 3. etapa 111km: 10.7. 2021 15.00 Šluknovskou pahorkatinou start-cíl: Rumburk - Rumburk 4. etapa 115 km: 11.7. 2021 10.00 Lužickými horami start-cíl: Varnsdorf - Krásná Lípa v závodu je vypsáno 5 rychlostních a 18 vrchařských prémií Cyklistky soutěží o dílčí trikoty: Soutěž jednotlivkyň - žlutý trikot Bodovací soutěž - Zelený trikot Nejlepší vrchařka - Puntíkatý trikot Nejlepší závodnice do 23 let: Bílý trikot Nejlepší Češka: Český trikot Další fakta: Nejvíce titulů: 5 - Hanka Kupfernagelová Německo (1996 97 99 00 07) Nejvíce vyhraných etap: 15 - Hanka Kupfernagelová Německo Počet států s celkovou vítězkou: 12 Nejvíc vítězství celkově: Německo - 11 České triumfy: 2 - 1988 + 1989 Radka Kynčlová (v barvách Československa) Česká etapová vítězství: 4 Kynčlová, 2 Šárka Víchová, Miluše Flašková, Lada Kozlíková, 1 - Julie Pekárková, Martina Sáblíková (dosud poslední česká etapová vítězka - 2014) Vítězka 2019: Vita Heine (Norsko)