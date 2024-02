V sezoně 2018/2019 hráli Národní ligu, tedy třetí nejvyšší florbalovou soutěž. Nyní děčínští florbalisté bojují o udržení divize. Do konce základní části mají dvě kola, situace je velmi zamotaná.

Sestřih utkání Děčín - Cheb. | Video: FBC DDM Děčín

Tým, které trénuje Petr Miško, je zatím na předposledním místě a má stejně bodů jako dva celky, které jsou v tabulce před ním – Ústí B a Teplice. Bod pak ztrácí na rezervu Chomutova. Děčínským hodně pomohlo, že z posledních čtyř zápasů hned třikrát vyhráli, přesto je situace stále vážná.

Tabulka divizní děčínské skupiny ZDE!

„Přímo sestupují poslední dva týmy. Máme celkem pět divizí, takže padá ještě třetí nejhorší celek ze všech skupin. Bohužel se to bude týkat zrovna naší skupiny,“ řekl Petr Miško, kouč 1. FBC DDM Děčín IV.

Už start do sezony nevěštil nic dobrého, Děčín prvních pět zápasů prohráli a bylo jasné, že to nebude boj o nejvyšší příčky. „Je to všechno o počtu lidí, snaze, přístupu k letní přípravě. Ta nebyla dobrá, řešili jsme vlastně, kde se bude trénovat, protože stále nemáme v Děčíně vlastní halu,“ pokračoval Miško.

Ten si postěžoval i na tréninkovou morálku během divizní sezony. „My vlastně trénujeme jednou týdně, třeba Teplice, které s námi hrají, trénují třikrát týdně a mají velmi dobrou docházku. Vsázeli jsme na naše dva juniory, oba ale na konci roku odešli do České Lípy. Hlavně Petr Slánský byl velkou ztrátou, je to stále náš lídr klubového bodování,“ posteskl si.

Když už Děčínu hodně teklo do bot, začalo vedení klubu s posílením kádru. „Možná jsme tohle měli podchytit včas. Před sezonou jsme si pomáhali s Teplicemi, které ale postoupili právě do divize. Spolupráce s Ústím je prakticky nulová. Na druhou stranu se nám otevřel pakt s Českou Lípu. Přišli nějací kluci, včetně brankáře. Navíc jsme ještě ukecali k návratu Zdendu Vážného. Chvilku jsme se hledali, ale vypadá to, že se to srovnalo a sedlo. Hrajeme lépe. Je potřeba přiznat že letos je ta naše divizní skupina strašně těžká,“ poznamenal.

Před sezonou si přitom děčínský klub tajně myslel na poměrně vysoké cíle. „Rozhodně jsme nečekali, že budeme bojovat o záchranu. Personálně to nebyla zrovna hitparáda, ale trochu jsme doufali, že bychom postoupili do bojů o postup do třetí ligy,“ zakroutil Miško hlavou.

Poslední dva zápasy rozhodnou. Děčín nejprve narazí na lídra divize, pražské Wizardy a vše zakončí proti chomutovské rezervě. „Těch scénářů, jak to dopadne, je opravdu hodně. Věřím, že můžeme bodovat i proti Wizardům. U Chomutova těžko říct, v jaké nastoupí sestavě. Uvidíme. Rozhodně nic nebalíme, poslední úspěchy nás nakopli, chceme divizi udržet,“ má jasno.

Pokud by však záchranářská mise nevyšla, přišel by pár do Regionální soutěže. Jak moc by to děčínský klub ovlivnilo? „Je to samozřejmě na prd. Myslím si, že by řada lidí odešlo. Na druhou stranu, pokud stále nehrajeme v Děčíně, tak je to do jisté míry jedno. Stále musíme dojíždět do haly v Novém Boru. Nejhorší by bylo, kdyby s námi spadly i Teplice, to bychom opět nemohli spolupracovat a půjčovat si hráče. Sestoupit samozřejmě nechceme, jak už jsem řekl,“ zdůraznil děčínský trenér.

Miško, bývalý brankář, je na pozici trenéra A týmu čtyři roky. Sám naznačil, že to asi bude jeho poslední sezona. „My vlastně tak nějak přešlapujeme na místě. Hráči se nám tady točí, často skončí, protože odcházejí do Prahy. Když se na to podívám, tak od té doby, co jsem začal trénovat, jdeme vlastně výsledkově dolů. Trénuji ještě mládežnické kategorie, celkově je to časově náročné. Navíc u těch mladších florbalistů cítím, že mám větší uplatnění a přínos. Pokud sestoupíme, tak končím a převezme to Tomáš Štěpánek. Pokud se zachráníme, budeme se ještě bavit,“ dodal na závěr.