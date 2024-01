„Všechny hlavní závody budou určitě v triatlonu. Konkrétně v Xterra, tedy světové sérii terénního triatlonu,“ řekla v rozhovoru sympatická mladá slečna, která pochází z Rumburka.

Varnsdorfská cyklistika se stává profesionálním sportem

Vy jste se stala členkou varnsdorfského sportovního týmu u Honzy Novoty. Jak se tohle upeklo?

Strategie pro první rok byla taková, že se angažuje jeden zkušený vyježděný profesionál, tedy Jan Strož, a k němu mladý potenciál, který se bude vedle něj učit a růst. A to jsem já.

Můžete prozradit, co všechno vás v letošním roce čeká?

Čeká mě toho hodně. Spousta tréninků, tréninkových kempů a závodů. Za měsíc jedeme do tepla s týmem ML Tunning Cyklotrener Varnsdorf na Kanárské ostrovy na měsíc potrénovat. Z těch největších závodů v triatlonu bude Mistrovství Evropy Xterra v Prachaticích, Xterra Germany a také bych se chtěla nominovat na Mistrovství světa Xterra v Itálii. Jinak budu závodit v běhu i na kole.

Je vidět, že důraz budete klást rozhodně na triatlon, je to tak?

Všechny hlavní závody budou určitě v triatlonu, konkrétně v Xterra, tedy světové sérii terénního triatlonu. Když se mi povedou i závody čistě cyklistické, tak budu jedině ráda. Ale jak říkám, nebudu se na to specializovat.

Pojďme k vám. Jak jste se vůbec dostala ke sportu?

Začala jsem asi ve čtyřech letech plaváním, rodiče mi nabídli, jestli to nechci zkusit. Viděla jsem velký vzor v mém taťkovi. Ten byl v mládí výborným plavcem a šestkrát mistrem republiky, můj dědeček býval trenérem plavání, tak jsem s plaváním moc dlouho neváhala. Chtěla jsem být jako táta. Od té doby jsem vystřídala ještě spoustu dalších sportů, třeba sportovní potápění, moderní gymnastika, běhání, závodní chůze a silniční cyklistika. A teď to budou dva roky co se věnuji triatlonu.

Vy jste ještě studentkou. Jak skloubíte sport, školu a osobní život?

Jsem ve druhém ročníku na Obchodní akademii v Rumburku a musím říct, že ve škole mi vyjdou vždycky vstříc a mám tady pro sport výborné podmínky. Ale i tak není jednoduché po dlouhé absenci všechno dohánět. Čas pro osobní život si najdu také.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Máte už na kontě nějaké významné sportovní úspěchy?

Z těch největších úspěchů v triatlonu jsem získala v roce 2022 druhé místo na Mistrovství Evropy Xterra v kategorii 16-17 let, třetí místo celkově ve zkrácené trati na mezinárodním závodě Xterra Germany v roce 2023, první místo v Českém Poháru v terénním triatlonu kategorie 16-17 a první místo celkově v silničním triatlonu Czechman Short v roce 2022.

Změní se pro vás něco, když jste teď členkou PRO Teamu u Honzy Novoty?

Určitě budu mít lepší podmínky pro tréninky a závodění. Také očekávám větší sledovanost a je to pro mě závazek, abych přípravu brala ještě vážněji a udělala pro to maximum a posouvala se.

Jaké sny a cíle máte do dalších let?

Tak cílů a snů mám hodně. Obecně bych se chtěla pořád zlepšovat ve sportu a dosahovat větších a větších úspěchů. Určitě také dodělat střední a poté se dostat na vysokou školu.

Máte nějaký sportovní vzor?

Vzor asi vyloženě nemám, ale mám dva nejoblíbenější cyklisty - Petera Sagana a Wout van Aerta. Každý rok jezdíme s rodinou zafandit na Tour de France, tak jsem měla možnost se s nimi již několikrát setkat.