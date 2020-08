Jak velký tlak byl v Děčíně na stavbu tohoto areálu?

Já myslím, že největší tlak vytvářel skate a myslím, že velice oprávněně. Dlouhé roky jsem si i já říkal, proč město jako Děčín nezrekonstruuje bývalý skatepark a raději necháme jezdit skejťáky po městě a budeme všichni křičet, jak jsou špatní a vše ničí. Takže tlak tu byl a za mě říkám, že zbytečně dlouhý (důrazně). Poznal jsem lidi, kteří se kolem tohoto projektu pohybovali a na rovinu říkám klobou dolů za jejich vytrvalé úsilí (důrazně).

Proč se stavba tohoto areálu takto protahovala?

Nevím, nevidím do hlav minulých zástupců města, ale priority měli nejspíš někde jinde a nebo jim do toho zrovna něco vlezlo. Na rovinu říkám, že kdyby Covid přišel o rok dříve, tak by se stavbou byl problém i nyní. My jsme se ale cítili podporu a jako sportovci jsme do toho prostě šli.

Jak dlouho to tedy celé vázlo?

Kluci mi tu historii vyprávěli, někteří z nich si svépomocí postavili již několik skateparkův Děčíně a to například u ZŠ Vrchlického, kde stál v roce 1988 vůbec první skatepark v Děčíně, takže do této podoby je to historie skatu přes 30 let. Od roku 2011 usilovali o stavbu na stávajícím místě a o chvíli později se rozhodli pro celkový tento projekt, který dnes vidíme. Někteří si postavili i tento skatepark, protože se stavbou těch parků i živí.

Bylo těžké rozhodování?

Za mě ani ne. Všichni ví, jak to se sportem mám a když se nám naskytla výhodná dotace, tak jsme se dohodli, že do toho půjdeme. Stavba stála přes 30 milionů korun, ale 50 procent nám financoval stát, což bylo nesmírně důležité a byl to také rozhodující faktor.

Stavba vznikla v rekordním čase, bylo potřeba něco dolaďovat?

Trochu ano a možná by se některé věci udělaly dnes malinko jinak, ale jelikož se nestihl před podáním žádost projekt nějak moc upravovat, muselo se jet v tomto režimu. I přesto jsem na rychlo svolal schůzku jak se skejťáky, tak hokejbalovým svazem a vyjasnili jsme si povrchy, překážky a různé jiné maličkosti, které bylo potřeba. Na hřišti například chyběly brány a to jsem si říkal, že není úplně dobré, nyní tam jsou, ale i tak by bylo potřeba to upravit.

Provázely stavbu nějaké komplikace?

Samozřejmě vznikly vícenáklady a to tím, že se muselo odstraňovat staré chlazení, které zůstalo po bývalém venkovním kluzišti v zemi a to stálo asi nejvíce. Také se stavba dodělávala v době covidu, takže se na nějaké komponenty čekalo déle než normálně. Jinak si troufám říci, že ke stavbě přistoupila firma skvěle a její subdodavatelé dvojnásob.

Necelý rok stavby se dá považovat za rekordní?

Jak říkám, možná by bylo hotovo i o něco dříve, ale to už je druhá věc. Hodně jsem tlačil, abychom byli připraveni na kolaudaci, protože lidé moc neberou, že je něco hotového a mají čekat. Za to patří velký dík odboru rozvoje, který vše připravoval a stihl potom v rekordním čase.

Na začátku prošel areál velkou zatěžkávací zkouškou, jak se celý víkend povedl?

Byl jsem se podívat v sobotu i v neděli a musím říct, že jsem slyšel samo skvělé ohlasy. Hokejbalový turnaj byl opravdu kvalitní, někteří tedy říkali, že se jim hřiště poněkud zvětšilo, ale i přesto skvělé. Skatepark žil až neskutečně a ten účel, pro který to bylo budované, určitě splní. Multifunkční hřiště najde svůj prostor a já osobně bych tam rád dělal otevřené tréninky pro veřejnost, s kterými jsme loni začali a bohužel nám vše Covid přerušil. Mohlo by to být jedno z center sportu tady ve městě a já věřím, že takový areál přitáhne další děti ke sportování, protože to je to, oč nám jde. Musíme děti vrátit zpátky na ulice, což bylo dříve součástí našich životů. Vznikne jim zde spoustu novým zážitků, kamarádství, které třeba přetrvá celý život, stejně jako tomu bylo u skejťáků, kteří se scházeli před třiceti lety na prvním skateparku v Děčíně.