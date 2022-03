Ten nakonec ovládl klub FC NY Tiradores Ústí nad Labem, který se do čela prodral v posledním možném zápase, v němž doma zdolal 5:0 Kadaň. Druhý skončil Děčín, bronz bere Oldřichov.

„Musím hráčům poděkovat nejen za dnešní výkon, ale za celou sezónu. Dnes jsme proti velice těžkému soupeři potvrdili nejen skvělou formu, ale především to, že celý tým v posledních měsících neskutečně vyzrál. Odehráli jsme možná nejlepší utkání v sezóně, což jsme podtrhli dalším čistým kontem. Jsem strašně pyšný, že jsem mohl trénovat tento tým, v němž každý přispěl svým dílem k neuvěřitelnému úspěchu,“ vyznal se po zápase dojatý trenér Dušan Stíbal.

Cipis je věrný Neštěmicím. Už 18 let! Věřím, že se vrátíme do kraje, odmítá jiné

Dvěma brankami řídil výhru Josef Kotrba, další trefy obstarali Václav Starý, Jakub Seidl a nejlepší střelec týmu Dominik Dvořák. Po dvou asistencích si připsali Michal Vondráček a také brankář Dušan Skála, jenž ještě vylepšil čtvrtou vychytanou nulu v sezóně. „Byly zápasy, ve kterých hrál mladý Dominik Maňkoš či další kluci, kteří trpělivě čekali na svou šanci. Protočili jsme celkem tři brankáře, zkrátka každý z našeho širokého kádru stojí za tímto úspěchem,“ dodal Stíbal.

SKVĚLÁ ÚROVEŇ, VYROVNANÝ BOJ

Letošní ročník měl oproti předchozím sezónám opravdu nevídanou úroveň. „Tak kvalitní a vyrovnaný kraj jsem zažil naposledy snad před deseti lety. Myslím, že první tři týmy by se neztratily ani v divizi,“ řekl zkušený brankář Oldřichova Radek Novák.

„Konečná třetí příčka je dorovnáním maxima ze sezony 2018/2019, kdy náš tým vůbec poprvé vstoupil do krajského přeboru. Letošní úroveň však byla nesrovnatelná. Hned čtyři kvalitní týmy se bily o vrchní příčky až do posledních kol. Byla to zkrátka parádní futsalová jízda,“ dopsali Oldřichovští na svém klubovém Facebooku.

Zatímco Tiradores patřila suverénně nejlepší defenziva, která v žádném zápase neobdržela více než čtyři branky, a doma Stíbalův soubor inkasoval pouze jedenáctkrát v deseti zápasech, Oldřichov zdobil útok. Úctyhodných 120 branek stačilo i na další dva stogólové obry, Děčín (116) a Roudnici (106), neuvěřitelných 46 zásahů zaznamenal nejlepší střelec soutěže Matyáš Kerner.

Gólostroj Hýř: V každém zápase se snažím výkonem potěšit svého dědu

I přes fantastickou druhou příčku může lehký smutek panovat v Děčíně, který prohrál poprvé od 21. listopadu až v posledním kole, čímž před sebe ovšem pustil právě Tiradores, kteří vyhráli posledních devět zápasů. „Každý mohl porazit každého, proto je pro náš tým 2. místo v premiérové sezóně neskutečný úspěch,“ neskláněli přesto hlavy Děčínští. „Děkujeme všem hráčům, kteří nastoupili do utkání za vzornou reprezentaci klubu, ale děkujeme i všem funkcionářům a fanouškům, kteří nám jezdili věrně fandit i do azylu v Libouchci,“ dodali.

Vyrovnanost soutěže podtrhuje také to, že i čtvrtá Roudnice držela ještě týden před koncem soutěže medailové naděje, o které ovšem přišla právě na palubovce Tiradores (2:5). "Děkujeme všem divákům za skvělou atmosféru v domácích utkáních, kdy téměř každému utkání přihlížela stovka diváků," napsal na svých sociálních sítích klub s jednoznačně nejlepší návštěvností a diváckou kulisou.

Všichni tři medailisté nasbírali v domácím prostřední shodně 27 ze 30 možných bodů, chléb se tak lámal na palubovkách soupeřů, kde vznikly rozdíly promítnuté do konečné tabulky.

Futsal, krajský přebor:

FC Tiradores Ústí nad Labem vs FC Betis Kadaň B 5:0 (1:0)

Branky a nahrávky: 19. Dvořák D. (Kotrba), 26. Kotrba (Skála), 34. Seidl J. (Skála), 47. Kotrba (Vondráček) (powerplay hosté), 50. Starý V. (Vondráček)Rozhodčí: Mollinger, Košťál. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Ústí: Skála (Týř) – Seidl M. „C“, Guth, Švanda, Seidl J. – Dvořák D., Vondráček, Kotrba, Starý V. – připraveni Kapoun, Maňkoš

Sestava Kadaně není z technických důvodů k dispozici.