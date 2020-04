Soutěže, turnaje a kvalifikace se zastavily. Odchovanec děčínského stolního tenisu Tomáš Polanský tak musel pálku odložit. Našel čas na svého koníčka – vaření. „Rád experimentuji. Vařím zrovna to, co mě napadne,“ usmál se Polanský při rozhovoru pro Deník.

Když jsme se naposledy spolu bavili, byl jste čerstvě dvojnásobný český šampion. Od té doby jste si ale moc nezahrál, viďte?

Hned po českém mistrovství jsme další den letěli na turnaj do Kataru, kde nás shodou okolností hned v první den příjezdu vzali do nemocnice. Tedy jen mě a spolubydlícího. Nepochopil jsem, proč jen nás, nic nám nebylo. Testovali nás na koronavirus. Poté, co jsme byli negativní, jsme normálně pokračovali v turnaji. Od té doby žádný turnaj nebyl. Akorát jsem stihl zápas Bundesligy, který jsme vyhráli.

Jak jste přijal veškerá opatření? Šlo to velmi rychle, co?

To jo, bylo to fakt rychlé. Přijal jsem to vcelku v pohodě. Co mi taky zbývalo. Nechci nic riskovat, takže chodím do lesa a do obchodu. Jinak nikam.

Je to těžká situace pro sportovce. Nemůžete trénovat, nejsou zápasy, nejsou turnaje.

Je to hodně těžké. Celý život jste zvyklí něco dělat. A najednou nemůžeme. Nejtěžší je to podle mě na hlavu, protože tím, jak je to dlouhé a pořád stereotypní, tak člověk občas ztrácí motivaci. Ale to už záleží na každém, jak se s tím popasuje. Určitě se to projeví tehdy, až začnou zápasy a turnaje. Na druhou stranu je šance se zastavit, dělat jiné věci, na které člověk neměl předtím čas. Ale samozřejmě bych radši hrál pinčes, než byl doma.

Na co jste tedy našel čas právě vy?

Jsem vášnivý kuchař, takže vařím, experimentuji (smích). S kamarády si občas zahrajeme nějaké hry, hodně čtu. Dělám kondiční videa pro metodický web mládeže. Takže kdokoliv, ať už z mladších nebo starších hledá, inspiraci v domácím cvičení. Podle mě se tedy může inspirovat. Mě to baví a vidím v tom benefit i pro ostatní, což je super.

Je pravda, že video jsem zahlédl. Kolik jste jich natočil?

Mám pocit, že jsou zatím čtyři. Nějací hráči z reprezentace se také přidali, takže tam nejsou jen má videa. Kolik jich ještě bude? To nevím. Asi to pojede do té doby, než mě a mému kondičnímu trenérovi Romanovi Čechovi dojdou nápady (smích).

Pojďme k vašemu vaření. Máte nějaké speciální recepty?

Dělal jsem kuře na paprice, segedín, lasagne, peču domácí housky, různé koláče. Pekl jsem třeba dort pro syna od trenéra k narozeninám (smích). Takže vařím co mě napadne a na co mám zrovna chuť.

Můžete vůbec odhadnout, jaký turnaj byste mohl stihnout?

Ve stolním tenisy byly všechny turnaje zrušené do konce června. Takže počítám, že první turnaj by mohl být srpnový Czech open. Doufám, že k tréninku se dostanu co nejdříve. Ale myslím si, že ještě tak měsíc to minimálně potrvá.

Měla být olympijská kvalifikace. Ta ale odpadla. Samotná olympiáda bude až v roce 2021. Co to vás znamená?

Momentálně vůbec nevím, jak to plánuje ITTF dělat. Každopádně se budu snažit, abych se na olympiádu dostal skrze kvalifikační turnaje. Uvidíme, jak to všechno bude.

Nemáte problém s financemi?

Za duben jsme výplatu nedostali, uvidíme co bude dál. Doufám, že se to uklidní a budeme dostávat aspoň něco.

Hádám, že tohle jste, jako sportovec nikdy v životě ještě nezažil.

To ne. Snažím se s tím ale vyrovnat, jak nejlépe to jde.

Jak se v těchto dnech udržujete v kondici?

Běhám v lese, cvičím doma, na zahradě. Každý den od pondělí do soboty mám vždy dopoledne i odpoledne vyplněné.