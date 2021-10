Na mezinárodním turnaji SATELIT 2021 v Hluku získal Ondřej Novák s reprezentací Ústeckého kraje bronzové medaile v soutěži družstev. Další účast na mezinárodních akcích byla ještě úspěšnější.

Velká cena Prahy v kategorii dorostenek pařila jen děčínským hráčkám. V soutěži jednotlivců získala zlato Kristýna Kacálková a ani v soutěži družstev nenašly děčínské hráčky Kristýna Kacálková a Kateřina Hnátková žádné přemožitelky.

Do třetice účast na mezinárodním turnaji Memoriálu M. Hrachového ve Frýdlantu /Ostravicí, který již tradičně navštěvuje i celá česká reprezentace obsadila Kacálková v kategorii U 21 i U 19 shodně třetí místo.

V rámci Ústeckého kraje před zahájením dlouhodobých soutěží probíhali přebory jednotlivců mužů a žen, které pořádal TTC Litoměřice.

V soutěži mužů a žen reprezentovali Děčín O. Novák, V. Grubr a L. Hampejsová. Ani na tak významné akci v rámci kraje se děčínští zástupci neztratili. Novák (9. - 16. místo), O. Novák (17. místo), L. Hampejsová (5. místo).

O den později se konaly opět v Litoměřicích krajské přebory dorostu. Zde Děčín opět patřil k těm nejúspěšnějším klubům. V dorostenkách vybojovala Kristýna Kacálková zlatá medaile, Kateřina Hnátková byla stříbrná a E. Švihnosová vybojovala 5. místo. Dařilo se i dorostencům. O. Novák si zasloužil bronz, Hrodek a Markalous se dělili o 13. až 20. místo. Ve čtyřhrách nenašli děčínské hráčky Kacálková s Hnátkovou přemožitelky a vyhrály. E. Švihnosová s Litoměřickou Petržílkovou získaly bronz. Dorostenci Hrodek a Novák obsadili velmi pěkné 5. místo.

Kolotoč bodovacích turnajů všech mládežnických kategorií zahájila jako již tradičně PRAHA

SKST Děčín zastupovali ve výběru Ústeckého kraje U 13 K. Kubánková a A. Martinová. Turnaje jsou rozděleny dle výkonnosti na „A“ nejlepších 24 hráček a „B“ dalších 24 z výběrů všech krajských svazů ČR. Z děčínských děvčat se nejlépe dařilo Amálce Martinové, která obsadila vynikající třetí místo a tím si zajistila postup do kategorie „A“. K. Kubánkové se už tolik nedařilo a na příštím turnaji se bude muset postup do „A“ vybojovat. Velmi dobrý výkon podal také Ondřej Novák, který na turnaji U 17 „A“ obsadil 5. – 8. místo soutěže útěchy a tím si zajistil i do dalšího turnaje účast v „A“ mezi nejlepších 48 v ČR.

Na těchto turnajích pro kategorie U 15 a U 19 se podařilo děčínským získat další medailová umístění, konkrétně v kategorii U 19. Po vynikajících výkonech se nejlépe dařilo zvláště čtyřhrám. Kacálková s Hnátkovou dokázaly porazit i všechny současné reprezentantky a získaly zaslouženě celkové prvenství. Rovněž O. Novák se svým kladenským kamarádem všechny moc překvapili a na turnaji „B“ také celkově zvítězili. V soutěžích jednotlivců obsadila K. Kacálková 5. – 8. Místo, K. Hnátková 9. – 12. místo a Ondřej Novák na turnaji „B“ 3. místo a tím i postup do turnaje „A“.

MILAN KNÉBL