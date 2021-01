„V současnosti se hraje pouze extraliga. Ani tam nejsou všichni hráči profesionálové. Naši hráči a hráčky už vůbec ne. My si prostě nemůžeme platit testy. Pokud by se začalo třeba v únoru, soutěže by se přelosovaly a hrálo by se pouze jednokolově. Pak by se stihlo i play-off. Ovšem víme, jaká opatření jsou u vnitřních sportů. Teď se dá sportovat venku a pouze ve dvou,“ řekl Zdeněk Dyškant, místopředseda SKST Děčín.

Hráči a hráčky se snaží udržovat ve sportovní pohotovosti. Moc možností ale nemají. „Připravují se doma, jde hlavně o fyzickou kondici. Od trenérů mají své instrukce. Ovšem jinak jsou ty tréninkové možnosti prakticky nulové,“ mávl rukou.

Jedinou útěchou při případném předčasném ukončení nižších soutěží ve stolním tenise by byl fakt, že by nikdo nesestupoval. „No, to je tak jediné pozitivum. Co se týče žen, tak tam se o postupu neuvažovalo. Tak velké ambice tam nebyly. Co se týče třetiligových mužů, tak tady se o tom trochu mluvilo. Ze zahraničí přišel Jirka Čížek, velký posila. Teď musíme čekat, co bude dál,“ pokrčil Dyškant rameny.

Už teď je jasné, že sport jako takový bude kvůli koronaviru značně ovlivněn. Jak po finanční stránce, tak třeba i úbytku samotných sportovců. „Sportování nám moc chybí. K nám si chodil zahrát i lidé mimo náš klub. Samozřejmě, jak děti nechodí, tak se rodičům nechtějí platit členské příspěvky. Ty jsou pro nás hodně důležité. Samozřejmě nás podporuje město a žádáme o dotační programy. Záleží však na počtu dětí v oddíle. Když nebudou děti, nebudou peníze. Pokud bychom měli problémy s financemi, museli bychom nějak omezit ligové soutěže. A to nechceme. Snažíme se samozřejmě všechny děti udržet. Pan Knébl, nás hlavní trenér, je s dětmi neustále v kontaktu,“ zdůraznil místopředseda klubu.

Hrát nižší soutěže ve stolním tenise s negativním testem, nebo očkovacím pasem? „Očkování by mohlo být reálné. Pokud by to byla podmínka, věřím, že řada lidí by se nechala očkovat. U testů by byla otázka, jak často by se museli podstupovat. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby se mohlo alespoň trénovat,“ zamyslel se.

Současná opatření už delší dobu drží amatérský sport na uzdě. A vyhlídky nejsou dobré. Trpí hlavně děti. „Menší děti z první a druhé třídy chodí alespoň do školy. Ale starší nemají co dělat. Myslím si, že by se ty podmínky daly nastavit jinak. Nehrálo by se u každého stolu, ale ob jeden stůl. Ostatní děti by měly roušku. Trénovat, nebo hrát v roušce je nesmysl. Nezbývá nám, než věřit, že lidé, co o amatérském sportu rozhodují, tomu rozumějí,“ dodal na závěr s úsměvem.